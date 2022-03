Granda College Cuneo, il recap della settimana

Bella partita di grinta da parte del nostro gruppo U13 Gold tra le mura amiche contro Bea Chieri. Nel primo quarto i locali appaiono poco pronti e Chieri ne approfitta allungando nel punteggio (11-15). Nel secondo quarto Cuneo parte più concentrata in difesa e sfrutta la fisicità dei nostri atleti più alti portandosi in vantaggio. All'intervallo il tabellone segna 30 a 25 per Granda College. Nel terzo quarto i ragazzi di Coach Lelli mostrano grande intensità e determinazione: con un parziale di 24 a 7 creano un bel divario nel punteggio; il tutto grazie ad una difesa molto attenta e a belle giocate in attacco. Nell'ultimo periodo Cuneo si rilassa un po' troppo e Chieri recupera, ma il divario era ormai troppo ampio e la partita si chiude sul +13 finale (61-48).

Difficilissima trasferta per il nostro gruppo U13 Gold rimaneggiato da febbre ed infortuni a Rivalta contro la la forte Area Pro 2020. Al di là della sconfitta è stata comunque una partita utile per tutti, anche per i sei 2010 convocati.

«Le partite con Moncalieri sono sempre ad alto livello tecnico e fisico, molto utili per la crescita dei nostri ragazzi. Rimane il grande rammarico di aver difeso male e di aver fatto falli stupidi che poi hanno compromesso le rotazioni. Ora testa e concentrazione nei prossimi allenamenti per prepararsi al meglio alle prossime partite», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

Under 14 Gold sconfitti dopo un supplementare contro la fortissima Moncalieri. Nei primi due quarti di gioco, la partita si svolge sui binari dell'equilibrio, con belle giocate da parte di entrambe le squadre; alla sirena del secondo quarto un solo punto divide le due squadre (28-29). Nella ripresa Cuneo allunga fino al +12 concedendo a Moncalieri solo 8 punti nel terzo periodo. Nell'ultimo periodo Granda College gioca in modo molto disattento sia in attacco che in difesa e Moncalieri ne approfitta rimettendo in parità la partita e portandola al supplementare. Gli ospiti non hanno più le energie e la lucidità giuste e la squadra di casa vince meritatamente la partita chiudendola sul 67 a 62.

L'Under 13 Femminile torna alla vittoria sul proprio campo contro Conte Verde. Nei primi due quarti sono le ospiti ad avere il completo controllo sulla gara, con le cuneesi molto disattente in fase difensiva e molto imprecise in fase offensiva, con molti tiri sbagliati e numerose palle perse. Nel terzo quarto cambia il trend della gara: Granda College alza l'intensità difensiva concedendo solo 5 punti alle avversarie; in fase offensiva ancora molti errori, ma diminuiscono le palle perse e migliorano le collaborazioni di squadra. Nell'ultimo periodo le locali mettono il turbo: la difesa si mantiene molto energica e pressante, mentre l'attacco finalmente inizia a produrre canestri a ripetizione; Cuneo scappa via e arriva anche sul + 10, ma le ospiti, con grande grinta, tentano la rimonta che però non si concretizza. Vince Cuneo 37-33.

Parte con una vittoria l'avventura nella “Fase Titolo” per l'Under 14 Femminile sul campo di Castelnuovo. Nel primo quarto Cuneo approccia bene la gara, giocando di squadra e difendendo con energia, portandosi sul +5 alla sirena finale del periodo. Nel secondo quarto la gara si complica notevolmente; le cuneesi difendono “con le mani” e non “con le gambe”, caricandosi anzi tempo di falli: Lokoka e Castellino con 3, Nikaj con 4. Sfruttano l'occasione alla grande le locali che con un canestro sulla sirena chiudono sul +2 all'intervallo. Al rientro dalla pausa lunga, Cuneo cambia registro: difesa asfissiante e buone soluzioni offensive, portano le ospiti sul + 14 concedendo solo 5 punti nella frazione alle locali. Nell'ultimo periodo Cuneo continua ad incrementare il proprio vantaggio fino al + 27 finale.

«Abbiamo giocato due gare: la prima disattenta e fallosa, la seconda di altissimo livello; speriamo che quella che ci rappresenta maggiormente sia la seconda», queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara.

UNDER 19 GOLD

Campionato Under 19 Gold – Fase Top – 16/03/2022

AREA PRO 2020 – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 50-75

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Cani, Comotti, Orsi, Giordano, Zuppanelli.

Ottima vittoria per l'Under 19 Gold, targata Agrimontana, sul campo di Area Pro con un'ottima prestazione di squadra. Cuneo parte forte mettendo tanta intensità sia offensiva che difensiva trovando ottime soluzioni e riuscendo ad andare in doppia cifra di vantaggio. Gli avversari però non ci stanno e provano a mettere in difficoltà i cuneesi cambiando difese e riuscendo a rubare palloni e a riavvicinarsi nel punteggio, ma Cuneo riesce a prendere le misure e ricomincia a macinare gioco. Nell'ultimo quarto i Cuneesi aumentano ancora l'intensità difensiva rendendo difficile la via del canestro agli avversari così da aumentare ancora il divario e terminando la partita con il risultato di 50-75.

UNDER 15 GOLD

Campionato Under 15 Gold – 20/03/2022

OPEN BALADIN GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET CLUB SERRAVALLE 63-44

OPEN BALADIN GRANDA COLLEGE: Solaro, Messi, Rosso, Grosso, Costamagna, Pettiti, Tolosano, Luciano, Borgogno, Svoljsak.

Termina con una bella vittoria tra le mura amiche l'ultima partita della prima fase per la nostra U15 Gold, targata Open Baladin. La partita inizia con Cuneo che parte disattenta in difesa per i primi 2', ma riesce subito a trovare una buona compattezza che crea canestri facili in contropiede nonostante alcuni errori banali proprio nelle situazioni di sovrannumero. Il secondo quarto inizia ancora con i padroni di casa che concedono poco e infatti si portano anche sul +12, ma ecco che gli avversari non ci stanno e reagisco portando il risultato all'intervallo sul 29-25 per Cuneo. La pausa lunga aiuta i giovani Cuneesi a ritrovare freschezza e lucidità e per la prima volta Cuneo riesce per 20' consecutivi a non calare d'intensità fisica e mentale da entrambi i lati del campo.

«C'è ancora tanto da imparare e ora bisogna tornare subito in palestra ad allenarsi duramente per arrivare pronti per la seconda fase», queste le parole di Coach Maccario al termine della gara.

SERIE B FEMMINILE

Campionato Serie B Femminile – 2^ Fase – 20/03/2022

POLISPORTIVA PASTA – BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 42-62

(12-19; 18-34: 29-53)

B.A.M. GRANDA COLLEGE: Ngamene 17, Chiesa, M. Di Meo 7, Domizi 6, Grosso 7, Pasero 14, Martinengo 1, Dalmasso, Bruschetta 5, Marchisio 5, Ouattara.