Derthona: "4 the final rush", per il finale di stagione

Con il ritorno al 100% di capienza, e visto il grande affetto mostrato dai tifosi in questi mesi di Serie A, la società propone un mini abbonamento a prezzi vantaggiosi e valido per le quattro rimanenti gare interne. La promozione ‘4 the final rush’ prevede infatti una partita in omaggio in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato, ad eccezione del Parterre Derthona (fronte panchine) escluso dall’abbonamento. Si tratta di una opportunità per fare sentire ai Leoni il sostegno e il calore dei tifosi in questo momento cruciale della stagione, in sfide di alto livello contro avversarie in lizza per un piazzamento playoff.

I mini abbonamenti saranno acquistabili presso la sede del club, sita in Via San Marziano 4, a partire da oggi, giovedì 24 marzo, e fino a venerdì 1° aprile, nei seguenti orari di ufficio: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Sabato 2 aprile, giorno della gara con Pesaro, la biglietteria rimarrà aperta dalle 9.30 alle 12.30.

Di seguito i prezzi dei biglietti del mini abbonamento per i vari settori del PalaEnergica:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 165 € 120 € Parterre Laterale 120 € 75 € Tribune 105 € 75 € Curva Sud 60 € 45 € Curva Nord Derthona 30 € 24 €

Il mini pack per le ultime quattro partite casalinghe della stagione è in vendita anche sul sito di Vivaticket. I tifosi, oltre che recandosi presso la sede di Via San Marziano 4, potranno acquistare il mini pack anche in uno dei punti vendita presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto). Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei tagliandi, i tifosi potranno contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Viviamo insieme le ultime partite della regular season, con il mini abbonamento ‘4 the final rush’.