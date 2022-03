Agil Igor Volley ospita le Final Four Under 18

Sabato la partita di serie B1 e poi una domenica intensa dove la missione sarà: dare il massimo. Tutto pronto per dare il via alla Final Four territoriale Under 18 , che si svolgerà domenica 27 marzo e organizzata e ospitata dalla Agil Igor Volley . Fra le quattro finaliste le Igorine di Matteo Ingratta, che hanno ottenuto con merito la qualificazione battendo ai quarti Acqui Terme. Le altre pretendenti al titolo sono: 81 Service Rosaltiora Verbania , Bonprix Teamvolley Lessona e Cerutti Inox Omegna Pallavolo .

Tre i campi di gioco con la finalissima che sarà disputata sul prestigioso campo del PalaIgor prima del match della serie A. Le semifinali si giocheranno in contemporanea alle 10: al PalaAgil le padrone di casa sfideranno Verbania, le altre due formazioni giocheranno invece nel palazzetto di via Premuda a Novara. In contemporanea anche finalina e finalissima, alle 15: al PalaAgil 3/4 posto, mentre al PalaIgor verrà consegnato il trofeo.

Per l’occasione il corner merchandising attivo per le partite di campionato all’ingresso del palazzetto novarese sarà aperto e operativo a partire dalle 15.30 circa e lo sarà fino alla fine della sfida di serie A.

«Siamo orgogliosi di poter giocare la Final Four territoriale e allo stesso tempo siamo consapevoli che per ottenere il risultato migliore possibile dobbiamo esprimerci al meglio, - commenta il tecnico Ingratta - cercheremo di dare tutto al mattino per conquistarci la finalissima del pomeriggio».