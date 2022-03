B1-F: Agil Igor Volley ospita Novate

«Come tutte le altre sarà una partita difficile, dobbiamo giocare come sappiamo e divertici, il resto verrà da solo» dice il centrale Silvia Palazzi, che lancia la carica.

La Igorina, assente da qualche giornata a causa di un infortunio, lunedì 28 inizia una nuova fase del percorso di riabilitazione e ritorno sui campi: «Auguro alle mie compagne molte soddisfazioni sia di squadra sia individuali, oltre al miglioramento di ognuna. Cosa dico a me stessa? All’inizio non è stato facile, ma adesso sono più tranquilla e carica per affrontare questo percorso e tornare in campo il prima possibile». Anche a lei un grosso in bocca al lupo da tutta la squadra è dalla Igor Agil Volley intera.