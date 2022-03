Derthona Basketball Lab: proseguono le collaborazioni del settore giovanile

Continua il lavoro sul campo per il Derthona Basketball Lab . Oltre alla normale attività, lo scorso lunedì 21 marzo a La Spezia il Responsabile Tecnico del settore giovanile del Derthona Basket, Luca Ansaloni , ha svolto un allenamento presso il palazzetto dello sport ligure aperto ai migliori prospetti della zona per le annate 2005, 2006, 2007 e 2008 .

L'occasione è stata propizia per un incontro fra il Dirigente Responsabile del settore giovanile bianconero, Andrea Ablatico, ed il Presidente della storica società spezzina Scuola Basket Diego Bologna, Massimiliano De Santis. Il numero uno del club ligure ha illustrato un interessantissimo progetto tecnico, di cui è capofila, volto all'unione delle differenti realtà operanti nel territorio, dedicato al settore giovanile. Dal colloquio è emersa chiara la volontà del Derthona Basket di collaborare al sostegno di questa iniziativa.

«Siamo sempre attenti alle realtà emergenti in questo settore - ha commentato Ablatico - La serietà e l'esperienza che Max De Santis porta in dote sono per me garanzia assoluta. Lavoreremo per perfezionare un accordo che possa presto unire le nostre realtà in un progetto a largo raggio».

Queste le parole del massimo dirigente spezzino in merito: «Sono e siamo tutti onorati di poter collaborare con una società che in poco tempo ha scalato l'olimpo nazionale e che dimostra di avere freschezza, organizzazione e cura del settore giovanile. Mi auguro che si possa concretizzare la sinergia che insieme ad Andrea Ablatico stiamo pensando. Un incontro importante anche per i nostri ragazzi allenati da coach Ansaloni, nome di gran rilievo nel panorama nazionale. Per loro una possibilità di "farsi notare" ed eventualmente seguire le orme del nostro Ale Biaggini, da quest'anno tesserato per la società di Tortona. Semplicemente grazie da parte di tutti noi».

Alla riunione hanno partecipato, oltre alla già citata Scuola Basket Diego Bologna, anche il PGS Canaletto, nella persona di Danilo Gioan, ed il DLF Claudio Papini, con Amedeo Dalpadulo e Lea Napolitano a rappresentarli.