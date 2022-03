Campionati Italiani Assoluti Sestriere - prima giornata

Sulle nevi del Colle del Sestriere si è disputata venerdì 25 marzo la prima gara valida per i Campionati Italiani Assoluti di sci alpino: lo slalom gigante maschile.

Teatro della manifestazione è stata la pista dei grandi eventi sportivi, la Kandahar G.A. Agnelli, preparata ad hoc per i campioni della nostra Squadra Nazionale e per permettere di mandare in scena una sfida ai massimi livelli agonistici.