La JBM domenica contro Capo d’Orlando

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Marco Cardani sta attraversando un periodo molto complicato, infatti è reduce da sette sconfitte consecutive (l’ultima vittoria il 30 Gennaio contro Biella) ed occupa il penultimo posto in classifica del Girone Verde con un record di 6 vittorie e 16 sconfitte. All’andata si impose la JBM con il punteggio di 97-77. Miglior realizzatore dei siciliani è Nick King che segna 19.9 punti di media con il 38% da tre punti. Il secondo miglior realizzatore è l’altro straniero della squadra, Tevin Mack, che viaggia a 17.8 punti a partita.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domenica a Capo d’Orlando proseguirà il tour de force di questo periodo con la terza partita in una settimana. L’Orlandina, in questo momento, è una squadra affamata di punti salvezza ed in casa farà di tutto per vincere la partita. Sono una squadra giovane, ma che è ben organizzata: vengono da un periodo non felice di risultati, però è sempre riuscita ad esprimere un buon livello di gioco. Dal nostro punto di vista, ovviamente non siamo contenti per com’è andata la partita contro Udine, quindi andiamo a Capo d’Orlando per cercare due punti che potrebbero essere decisivi per la corsa playoff».

Luca Valentini (Playmaker JB Monferrato): «La partita di domenica a Capo d’Orlando è una sfida fondamentale per la nostra stagione. Ci dà anche la possibilità di riscattarci subito dopo la sconfitta di mercoledì contro Udine. Loro sono una squadra che basa molto il suo gioco sulla sua coppia di americani, quindi dovremo essere bravi a limitarli. Dal canto nostro dovremo giocare la nostra pallacanestro e dare il massimo per portare a casa la vittoria».

INFO UTILI

Si gioca domenica 27 marzo, con palla a due alle ore 17, agli ordini dei signori Mattia Martellosio, Moreno Almerigogna e Lorenzo Grazia. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.