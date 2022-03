Verso Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona , attesa dalla sfida contro l’ Umana Reyer Venezia in programma domani, domenica 27 marzo alle ore 17.30 , al PalaTaliercio e valida per la 24° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2021/22.

A introdurre la gara, e la situazione di classifica attuale, è stato come di consueto coach Marco Ramondino : «A parte le primissime posizioni, c’è un numero elevato di squadre a distanza di poche vittorie l’una dall’altra, quindi il nostro focus deve rimanere sul singolo avversario. Nel caso di Venezia, si tratta di una squadra con tante qualità e risorse, un gioco offensivo e difensivo di alto livello sia per esecuzione sia per varietà di soluzioni. Il roster può cambiare di settimana in settimana, rispetto alla sfida di andata hanno inserito Theodore e Bramos è tornato ad avere un ruolo preminente. Contro formazioni di questo livello servirà fare una partita di continuità e attenzione».

Il coach bianconero ha poi analizzato nel dettaglio il roster a disposizione di coach De Raffaele, sottolineando che «ci sono grandi campioni che sono stati punti di riferimento per la Reyer, come Austin Daye, Michael Bramos e Mitchell Watt e il gruppo di italiani, tra cui Andrea De Nicolao e Stefano Tonut, che sono molto importanti per il campionato. Con l’innesto di Thedore hanno ristrutturato le loro gerarchie e sono in grado di cambiare faccia nel corso delle singole gare. In questa stagione Venezia ha faticato a trovare ritmo e sincronismi, ma con un roster di questo livello per loro ogni risultato è ancora possibile».

A fianco di coach Ramondino è intervenuto Mike Daum, che ha parlato della sua condizione fisica: «Sono in miglioramento, il mio volto è ancora un po’ dolente ma credo che presto potrò togliere la maschera protettiva. In questi mesi sono cresciuto grazie al lavoro che lo staff ha fatto per preparare me e i miei compagni al livello di fisicità della Serie A. Credo che questo mi stia permettendo di rendere bene in allenamento e in partita».