Cuneo Volley e Peraria ancora insieme

«Siamo lieti di esser parte di quelle realtà che sostengono il Cuneo Volley e che come noi valorizzano il territorio essendone portavoce a livello nazionale. La condivisione della dedizione al lavoro e l'impegno nella crescita continua sono alla base di questa collaborazione. Auguriamo al Club un buon proseguo di stagione» - il Titolare Livio Cismondi.

Sempre in continua evoluzione, Peraria da azienda costruttrice di gonfiabili pubblicitari si è specializzata negli anni in nuove forme di comunicazione ed in particolare nel settore degli allestimenti con la produzione diretta e la gestione chiavi in mano di eventi, tour itineranti, mostre culturali, convegni, convention, eventi sportivi e fiere. L’azienda annovera al suo interno produzione tessile, carpenteria, falegnameria, progettazione, logistica, magazzini, mezzi di trasporto.

Oggi Peraria è inoltre un’azienda affermata nella costruzione di campi da padel panoramici; li progetta in ogni parte, li costruisce, li testa e si occupa della posa e installazione. Proprio in questo momento di ritorno alla normalità e di incontro ha realizzato tre campi panoramici indoor, per il prestigioso progetto dell’Officina del Padel di Villafalletto di Lorenzo Paoletto. Un’idea che ha trovato la collaborazione di Aldo Drudi, disegnatore dei caschi di Valentino Rossi, per lo sviluppo del logo. L’impianto nato dalla riqualificazione di un’ex officina di circa 2000 mq, offre agli appassionati del padel anche un’area relax e ristoro e la possibilità di prenotare i campi tramite l’app Sportclubby.