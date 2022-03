CUS Torino: vittoria in rimonta contro il Tam Tam

Partita per cuori forti alla Panetti. Il Mastro Viaggiatore CUS Torino fa suo lo scontro diretto con il Tam Tam giocando i 12 minuti conclusivi a livelli d'intensità straordinari: il parziale di 18-4 ribalta un risultato che sembrava compromesso e regala agli universitari il secondo posto in classifica.

Il sistema difensivo degli universitari è resistente agli urti, l’attacco funziona ma si trova ben presto a dover risolvere il rebus della zona, proposta dagli ospiti dopo il gioco da tre punti di Conti del 12-5. Il Tam Tam inizia a carburare e si riporta ad un solo punto con un tiro di Apruzzi allo scadere dei 24 secondi: 12-11 al 9'. Gli ospiti gettano nella mischia Pasquetta, che prende in fretta possesso della gara, giocando con efficacia in avvicinamento: tutti i suoi i punti del 16-16 al 12’.

Le due squadre non se le mandano a dire e passano subito alle …vie di fatto: grandissima energia in tutto, tensione delle corde a mille, contatti e ruvidezze a go go (anche se il match è correttissimo dal primo all’ultimo secondo). Capitan Fantolino fa vedere di essere in serata e prima sigla il primo vantaggio interno sul 4-2, poi replica da tre per il 9-5 del 6’.

Per qualche minuto il CUS non trova adeguate contromisure in fase di marcatura individuale e ne risente anche in attacco, muovendosi solo dalla lunetta con Petitti e Conti, anche se corre con profitto la transizione difensiva e si tiene al comando ancora grazie ad un missile dall’angolo di Fantolino: 23-18 al 18’. I continui cambi in arrivo dalle panchine non modificano i temi del match: tanto agonismo, tanta corsa, intensità al limite della frenesia con le retroguardie impegnatissime a fare densità dentro le aree e gli attacchi ad affrettare le conclusioni negli ultimi secondi delle azioni.

A beneficiarne di più e il Tam Tam, che a 50 secondi dal riposo rimette il naso davanti con Bonello. Nebiolo, innescato sotto da Caputo, manda le squadre negli spogliatoi sul 24-27. Il Mastro Viaggiatore inaugura la ripresa con un paio di errori da sottomisura, puniti da una tripla di Martina. Messo alle corde, il CUS si tiene dentro con le giocate di un paio di giocate di esperienza di Petitti, bravo a procurasi due provvidenziali viaggi in lunetta: 3 su 4, 27-32.

Le due squadre sentono che il momento della verità è vicino e il nervosismo si fa palpabile: lo gestisce meglio il Tam Tam che, con una bomba dall’angolo di Valetti, sale fino al 29-37 al 24’.

Le mani però tremano anche agli ospiti: doppio 0 su 2 a cronometro fermo di Paschetta e Martina, Fantolino, ancora lui, trascina il CUS alla rimonta: 36-39 al 27’. Il Tam Tam allora ripropone la zona e stavolta il CUS va in panne e subisce da Valetti i tre che lo mettono con entrambi i piedi nella fossa: 36-44 a 70 secondi dalla mezz'ora. Quello che fanno i cussini da qui alla fine è da grande squadra: a cavallo del 30’ due missili di Fantolino riaprono la storia: 42-44. Ma è soprattutto dietro che il CUS fa la differenza: Akoua (11 rimbalzi e clamorosa prestazione in dinamismo e atletismo) e Conti (13 carambole) calamitano tutto quello che vola, Bonadio lavoro in silenzio nel taglia-fuori, gli altri forniscono il loro contributo tecnico e agonistico a protezione del canestro.

Conti non è solo un baluardo invalicabile in verticalità al salto: sua la tripla del sorpasso sul 45-44. Il Tam Tam barcolla e il Mastro Viaggiatore allarga ancora il buco: Bonadio è lestissimo a correggere l’errore di un compagno con il tiretto da sotto del 47-44. Dopo 7 minuti di digiuno una conclusione frontale da lontanissimo di Apruzzi dà un po’ di ossigeno agli ospiti: 47-47. Ma la partita è ormai nelle mani del CUS, che affonda ancora il colpo da tre punti con Conti: 52-47 al 37'.

Stremato, Il Tam Tam non segna più. Il CUS è in trance, moltiplica le forze, corre come se fosse il primo minuto, si butta su tutti i palloni con la bava alla bocca, recupera più volte il possesso, giganteggia a rimbalzo difensivo ma non chiude. In tutte le occasioni è però graziato da un avversario che sembra non averne davvero più e alla fine capitola su un'entrata di Fantolino quando mancano una quarantina di secondi: 54-47.

MASTRO VIAGGIATORE CUS TORINO - TAM TAM 54-48

Parziali: 14-11, 24-27, 39-44

CUS TORINO: Conti 15, Porcella M.,Nicoletti n.e., Petitti 9, Akoua 2, Fantolino 22, Tatsoptsa, Boglione, Bonadio 6, Porcella An., Marangon n.e., Savio n.e. All. Porcella. Ass. Subbiani.

TAM TAM: Bonalanza, Rajteri, Martina 4, Apruzzi 5, Caputo 2, Valetti 9, Bonello 6, Rabbia 5, De Marco, Paschetta 11, Nebiolo 6, Casetta n.e. All. Cesano.