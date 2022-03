Campionati Italiani Assoluti Sestriere, terza e ultima giornata

Si sono concluse al Colle del Sestriere, dopo una tre giorni di grande agonismo, le gare valide per i Campionati Italiani Assoluti di sci alpino. Domenica 27 marzo, dopo l’assegnazione dei titoli di slalom gigante avvenuta in prima e seconda giornata, la prestigiosa rassegna ha portato sulla pista olimpica dei grandi eventi sportivi, la Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, i campioni della nostra squadra nazionale maschile e femminile per contendersi i titoli di slalom.