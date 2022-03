Cascina Capello Chieri vince in casa contro Busca

Tornano in campo dopo la sosta forzata per il rinvio della gara in trasferta di sabato 19 marzo contro il Val Chisone le ragazze del Cascina Capello Chieri. Come consuetudine coach Bernardinello mette sul terreno di gioco il collaudato sestetto con Fradiante in palleggio e Ratto nella sua diagonale, Gauna e Gilè al centro, ali Lancieri e capitan Caretto. Libero Mondino.

Dal canto suo risponde Coach Dutto con Fantini in palleggio nella sua diagonale Candela, al centro schiera Caprioglio e Garabello, da posto quattro Sordo e capitan Cirla, libero la “peperina”Tusa.

Il match inizia con un equilibrio 8 a 6 per le ospiti, 11 a 9 per le ospiti, ma qualcosa non funziona nel nostro modo di stare in campo, le ragazze sembrano contratte, la paura di sbagliare le rende loro nervose nel gioco e tutto questo giova a favore delle ospiti. Neppure il cambio della nostra diagonale (fuori Fradiante – Ratto dentro Ronco e Padula ) da la scossa e il set si chiude con mille paure sul punteggio di 25 a 18 per le ospiti.

All’inversione di campo del secondo set Coach Bernardinello ritorna al sestetto di partenza e scuote il gruppo, inizia a fasi sentire veemente con le proprie atlete che iniziano a sciogliersi e macinare punti importanti sia in battuta che in attacco. Il match prende la giusta piega e il set si chiude in modo perentorio con 25 a 10 in favore del Cascina Capello. Tornata la parità della gara le due frazioni successive sono le ospiti a non capirci più nulla, non riescono più ad impensierirci come il primo set ed in campo si vedono sorrisi e gioie sui volti della chieresi, che chiudono la pratica 25-19 e 25-18.

Dopo questa bella e importante vittoria il Cascina Capello consolida la sua posizione di classifica e mettendo in “cascina” tre punti importanti anche in vista della trasferta di lunedì 28 marzo in quel di Villar Perosa nella gara di recupero della settimana precedente.

Cascina Capello Chieri: Lancieri, Padula, Caretto (K), Fradiante, Ronco, Gauna,Gilè, Ratto,Fetescu, Lotortaro,Napione, Mondino (L), Vay (L)

All Bernardinello – Romero

Dir Mesini

Asd Busca Volley: Fantini, Monge, Giordano, Cirla (K), Ribero, Candela, Castellino, Sordo, Martinasso, Caprioglio, Garabello, Tusa (L), Bernardi (L)

All Dutto – Lamberti

Dir Tusa



Arbitri Crudo – Ntuk