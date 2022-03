Agil Igor Volley batte in finale Team Volley Lessona

In campo ci sono Bosso opposto a Brandi, Galliano e Pandolfi al centro, Sassolini V. e Perfetto schiacciatori, Maiezza libero. Dopo un equilibrato 7-7 le ospiti si sono portate sul 14-22 e le Igorine sono state protagoniste di una prima rimonta fino al 21-22; primo finale 22-25. Sotto 0-4 le trecatesi sono riuscite a impattare 8-8, subendo però un altro parziale per il 12-19 che ha di fatto portato Lessona a vincere 19-25.

Spalle al muro, le Igorine hanno iniziato anche la terza frazione in rincorsa (0-3) per dare il via poi a una grande svolta: un set di grande energia dove gli attacchi e i muri sono stati efficaci e il 25-8 è stato un forte segnale da parte di tutto il gruppo. Nel quarto set le trecatesi hanno continuato la corsa imponendosi dal 16-13 e sono state brave a tenere alte concentrazione e determinazione per il finale: dal 4 pari un bel 10-6, poi l’11-8 per un piccola rimonta ospite e il 15-9 definitivo.

«E’ stata una partita difficile a livello agonistico, come dicono i parziali, - commenta il tecnico Matteo Ingratta – Lessona ci ha aggredito mettendo in campo tutte le sue carte. Siamo molto contenti di aver ribaltato una situazione così complessa, teniamo tanto a questo titolo che abbiamo guadagnato sul campo, nessuno ci ha regalato niente. E’ stata una bella prova di maturità e di crescita delle ragazze».

I risultati della giornata

Prima semifinale

Agil Igor Volley – 81 Rosaltiora Verbania 3-0

(25-11; 25-16; 25-18)

Seconda semifinale

Bonprix Teamvolley Lessona – Cerutti Inox Omegna Pallavolo 3-0

(25-20; 25-20; 25-21)

Finale 3/4 posto è finita con la vittoria di Omegna su Verbania 2-3 (20-25; 25-20; 25-23; 16-25; 9-15)

Agil Igor Volley: Brandi, Sassolini V., Coccoli, Valsecchi, Bosso, Sassolini H., Maiezza (L), Gazzola, Garavaglia (L), Galliano, Giorgetta, Perfetto, Pandolfi, Badalamenti. All. Ingratta.

Lessona: Lorenzon, Scoleri, Fiorotto, Levis, Pellicari, Zatta, Ippolito (L), Biasin, Vioglio (L), Caramori, Di Stefano, Nani, Tallia. All. Salussola.