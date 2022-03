Cuneo Volley è Campione Territoriale Under 17

Tutta cuneese la Finale Territoriale Under 17 maschile! A disputarla i ragazzi dell’ Under 17 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa insigniti del Titolo di Campioni Territoriali 2021/22 contro i cugini dell’U17 Verde, ovvero l’U15 Rossa che ha conquistato la medaglia d’argento in una categoria superiore. Gli atleti allenati dai coach Francesco Revelli, Paolo Alivesi e Daniele Tomatis hanno ricevuto il prezioso riconoscimento al termine di 12 gare di campionato contro altre sei squadre iscritte a livello provinciale, e uscendone vincitori assoluti senza nessuna sconfitta.

Foto ©Beatrice Bramardi

La compagine Under 17 Rossa accede così alla Fase Regionale insieme al Vbc Mondovì, pur non essendo arrivato 2°, perché il regolamento Fipav prevede che una sola squadra per società passi il turno.

Ora il gioco si fa un po’ più competitivo, la fase regionale contro le squadre torinesi metterà un po’ di pepe ai confronti. I biancoblù oltre al campionato U17 di categoria hanno affrontato da sotto età anche quello U19 proprio per arrivare pronti allo step successivo.

Ora testa e impegno in palestra; Cuneo è ai regionali e vuol essere protagonista, ma soprattutto da campioni in carica faranno di tutto per difendere il titolo!