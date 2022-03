La Paffoni perde a Piombino

«Complimenti a Piombino - le parole nel dopo partita di coach Fioretti -, che ci ha creduto fino alla fine. Per noi un rammarico perché per 30 minuti abbiamo giocato una partita aggressiva, con equilibrio offensivo, mentre nell'ultimo quarto questa volta ha avuto più tenacia e lucidità Piombino, anche facendo dei canestri di talento individuale. Sappiamo benissimo che ogni partita va sudata fino in fondo, ci abbiamo provato, ma oggi non ne siamo stati in grado. Una palla vagante, un rimbalzo ed una palla persa di troppo fanno la differenza nelle partite chiave quando l'attacco non riesce ad essere sempre fluido. Questo ci deve servire come sempre per migliorare per gli obbiettivi che abbiamo: non dimentichiamo quanto fatto finora, l'errore grave sarebbe avere la puzza sotto il naso. Siamo stati bravissimi finora e questa sconfitta deve diventare un punto di partenza per la nostra continua crescita».

Solbat Piombino - Paffoni Fulgor Omegna 63-62

(17-18, 9-18, 13-14, 24-12)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 21 (8/11, 0/4), Francesco Paolin 11 (1/5, 3/5), Saverio Mazzantini 10 (3/4, 1/3), Federico Tognacci 9 (2/8, 1/3), Giacomo Eliantonio 6 (1/6, 1/4), Edoardo Persico 4 (1/4, 0/0), Niccolò Pistolesi 2 (1/3, 0/1), Edoardo Pedroni 0 (0/0, 0/0), Camillo Bianchi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Mezzacapo 0 (0/0, 0/0), Filippo Mazzella 0 (0/0, 0/0)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Turel 16 (2/2, 4/7), Federico Burini 11 (4/7, 1/3), Marco Planezio 10 (4/8, 0/6), Jacopo Balanzoni 10 (5/7, 0/0), Duilio Birindelli 6 (3/5, 0/0), Franko Bushati 5 (0/3, 1/6), Matteo Santucci 3 (0/0, 1/3), Lorenzo Segala 1 (0/3, 0/0), Balsa Jokic 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0)