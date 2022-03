In attesa di Bertram Derthona-VL Carpegna Prosciutto Pesaro

La società comunica che i tagliandi per assistere all’incontro valido per la 25° giornata sono in vendita presso la segreteria di via San Marziano 4 nei seguenti giorni e orari: da lunedì 28 marzo, a venerdì 1° aprile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato 2 aprile dalle 9.30 alle 12.30. È possibile acquistare i biglietti anche sul sito di Vivaticket, oppure in uno dei punti vendita presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto).

Con il ritorno al 100% di capienza, sono acquistabili biglietti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato. Di seguito i prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 55 € 40 € Parterre Laterale 40 € 25 € Tribune 35 € 25 € Curva Sud 20 € 15 € Curva Nord Derthona 10 € 8 €



Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65.

Bertram Derthona ricorda anche di avere predisposto il mini abbonamento ‘4 the final rush’ per assistere alle ultime quattro gare casalinghe della regular season: nell’ordine Pesaro, Brescia, Varese e Trieste. L’acquisto del pacchetto consente di assistere alle quattro partite al prezzo di tre, con una in omaggio.

Il mini pack è in vendita in questa settimana presso la sede del Club negli stessi orari di apertura al pubblico indicati sopra per la biglietteria della gara con Pesaro, sul sito di Vivaticket o in uno dei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio.

Anche nel caso del mini abbonamento, le riduzioni valgono per gli Under 18 e per gli Over 65. Di seguito i prezzi di ‘4 the final rush’ nei diversi settori del PalaEnergica:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 165 € 120 € Parterre Laterale 120 € 75 € Tribune 105 € 75 € Curva Sud 60 € 45 € Curva Nord Derthona 30 € 24 €



Per avere informazioni sui biglietti e sui mini abbonamenti è possibile contattare il Club scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure telefonando al numero 0131 1953689.

Visto il grande affetto mostrato dai tifosi nel corso di tutta la stagione e l’importanza delle ultime partite della stagione regolare, anche in occasione della partita contro Pesaro la società mette a disposizione di chi fosse interessato il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. Le adesioni sono aperte anche ai ragazzi e alle famiglie dei settori giovanili di Bertram Derthona, Autosped Castelnuovo Scrivia e Olympia Voghera. La partenza del pullman è in programma alle ore 16.30 di sabato 2 aprile dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it oppure telefonare al numero 0131 1953689.