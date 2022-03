BEA Chieri, si infrange sul ferro la vittoria contro Savigliano

Domenica 27 marzo la Planet Smart City BEA ha ospitato al PalaCascinaCapello Amatori Basket Savigliano , per la 21esima giornata di campionato di Serie C Gold (la gara d’andata, rinviata causa Covid, sarà recuperata il 6 aprile). Contro una squadra in forte crescita, dopo un inizio equilibrato, i Leopardi subiscono un primo parziale poco prima dell’intervallo lungo. Nella ripresa ricuciono il margine punto punto, ma in un ultimo quarto che è un turbinio di emozioni, la tripla della vittoria si infrange sul ferro al suono dell’ultima sirena.

Le prime battute sono equilibrate, con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Drame fa valere la sua fisicità sotto canestro e domina nel pitturato, De Simone, di nuovo in campo dopo tante settimane d’assenza, fa il suo esordio al quinto minuto e subito segna in penetrazione il 7-7. Tagliano trova il gioco da 3 punti dopo un parziale di Drame e Quercio e il primo quarto si chiude sul 12-13.

D’Arrigo si scalda e ne infila 8 in avvio di seconda frazione, ma Savigliano replica punto su punto. Dopo la sfuriata del playmaker arancio-nero però, l’attacco di casa si inceppa e gli ospiti ne approfittano sfruttando a pieno i tanti giri in lunetta. Alla pausa lunga i ragazzi di coach Arioli hanno allungato fino al +9.

Tulumello prova a ricucire nei primi istanti di ripresa. Maccario in fretta risponde da dietro l’arco, ma continua a spingere con una difesa forte che costringe coach Arioli a fermare tutto sul -6 di capitan Gile. Al rientro i Leopardi faticano a trovare il bandolo della matassa in attacco, affidandosi tanto al tiro da tre con fortune piuttosto alterne. Savigliano dal canto suo è concreta e arriva al +14 (34-48).

I conti, però, sono tutt’altro che chiusi. De Simone e Tulumello salgono in cattedra, sostenuti dal pubblico della bolgia del PalaCascinaCapello. Savigliano resta vari minuti ferma a quota 48 e BEA si riporta a contatto (47-50). Baruzzo e Drame dalla media tolgono il coperchio dal canestro ospite e provano a mettere a segno l’allungo decisivo (48-56 a 5′ dalla fine). Un 5-0 Tulumello vale di nuovo il -3, Scalzo serve l’ala ligure in area per il 56-57 a meno di un minuto della fine. Sul ribaltamento di fronte Maccario infila l’ennesima, bellissima, tripla di serata, a cui De Simone risponde correggendo un suo tiro a rimbalzo: 58-60.

Savigliano sbaglia il tiro della staff, De Simone raccoglie il rimbalzo a 6” dalla fine, spinge in campo aperto e serve Tulumello. La tripla che avrebbe sancito la vittoria chierese si infrange però sul ferro, con Savigliano che può festeggiare un importante successo in chiave griglia playoff.

IL COMMENTO

«Abbiamo ritrovato lo spirito giusto e avuto dal campo risposte di cui avevamo bisogno – commenta coach Vassalli – Finalmente possiamo contare su rotazioni più ampie, anche se in partite come queste il roster non al completo continua a pesare tanto. Savigliano è arrivata qui lanciatissima, in gran forma, e l’abbiamo tenuta a 60 punti. C’è rammarico per una sconfitta così risicata, ma fiducia per i prossimi appuntamenti in cui giocarci l’accesso ai play-off».

PROSSIMO TURNO

Sabato prossimo, 2 aprile, la Planet Smart City BEA sarà ospite di Ginnastica Torino. Palla a due alle 21.15 (Palestra Gramsci, Nichelino).

PLANET SMART CITY BEA – AMATORI BASKET SAVIGLIANO 58-60

Parziali: 12-13, 23-30, 37-48

BEA CHIERI: De Simone 14, Vignoli, Colli 6, Scalzo 1, Tulumello 19, Stiffi, De Mita, Abrate, Gile 4, Tagliano 3, Rivoira 3, D’Arrigo 8. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

SAVIGLIANO: Quercio 5, Sabena, Baruzzo 10, Morandi, Danna 2, Maccario 25, Bernabei 2, Giorsino 2, Drame 9, Icardi 2. All. Arioli, Ass. Giannotto, Gallo, Acc. Testa.

