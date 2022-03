Agil Igor Volley, il recap della settimana

U14 Eccellenza territoriale qualificata per la Final Four!

Vittoria importante per l’Under 14 Eccellenza territoriale allenata da Lorenzo Poltri: battendo 3-0 Novi nei quarti di finale, le Igorine si sono qualificate per la Final Four Territoriale. Una bella partita quella delle Igorine, che si sono imposte in tutti e tre i parziali con merito. L’appuntamento è fissato per la prossima domenica, 3 aprile, a Romagnano.

Sempre nei quarti sconfitta invece per l’Under 14 Blu contro Ovada 3-0 (25-18: 25-11; 25-15). «Abbiamo giocato con un po’ di timore all’inizio, poi ci siamo sciolte e abbiamo fatto comunque bene, - dice l’allenatore Gianni Zanelli – ci sono stati lunghi scambi e abbiamo difeso bene, continueremo a lavorare in palestra».