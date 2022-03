Curling: Il Team Retornaz Raspini si conferma sul tetto d’Italia!

Il Team Retornaz Raspini si conferma sul tetto d’Italia. E lo fa per la seconda volta in pochi mesi, dato che le finali della passata stagione – rinviate a causa delle restrizioni in tema di contenimento della pandemia – erano state recuperate nello scorso mese di settembre. A distanza di sei mesi, la musica non è cambiata: Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin nel fine settimana hanno aggiunto una cucitura al tricolore sul petto.