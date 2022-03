Collegno Basket, vittoria e primato in C Gold

Il +30 finale, che con un minimo di precisione in più poteva anche essere più rotondo, si presta a ben pochi commenti. Per Collegno solito quintetto in doppia cifra, e menzione particolare per Utyiein, top scorer dell’incontro e bravo a far reparto da solo, minimizzando il peso dell’assenza contemporanea di Perotti e Trovato. Si riprende sabato prossimo, in trasferta sul campo di Serravalle. Partita ormai non importante per la classifica, ma comunque da onorare per lo spirito sportivo e come momento importante di preparazione per i playoff.

Collegno Basket - Ginnastica Torino 91-61

Collegno Basket: Corgnati 11, De Bartolomeo 16, Borgialli 16, Tuninetto 15, Poom ne, Villata 6, Framarin 3, Brentin, Mortarino 5, Perotti ne, Utyiein 19, Sorge. Allenatore: Spanu. Assistenti: Roselli e Zamperin.

Ginnastica Torino: Pecchenino 3, Raiola 12, Marrone 16, Corino 7, Passarino, Dalle Ave, Fra, Stella 2, Gavagnin, Rua 2, Canistro 7, Arrighini 12.