Gators, il recap della settimana

SERIE D

PINO TORINESE - VM SERVICE GATORS 78-57

Parziali: 19-16, 39-26, 61-41 VM SERVICE Gators: Marengo 15, Testa 8, Cerutti 2, Arneodo 2, Nicola A. 2, Zuccarelli 23, Robasto, Davicco 2, Fantini 2. All. Mondino

Pino Torinese: Bifulco 9, Negri 26, Di Sipio 4, Quaranta 1, Ripepi 2, Vitucci 8, Parisi, Proto 4, Scanferla 4, Ronco 20. All. Vidili, Ass: Prigione

Prima giornata di ritorno del girone Top per i Gators, che incontrano in trasferta Pino Torinese.

Gli alligatori partono bene, con alcune buone iniziative del lungo Marengo e con una bomba di Zuccarelli, che danno il là alla contesa. Gli avversari non si fanno certo intimorire, anzi rispondono a tono. Si fa vedere subito Negri, con ben 4 tiri da tre punti, che bucano inesorabilmente la retina contro la zona schierata da Coach Mondino, che è obbligato a chiamare time out sul 12-11, per registrare la difesa.

I padroni di casa, alla ripresa del gioco, riescono ad allungare, guidati ancora da Negri (ben 8 tiri da tre in totale per lui alla fine della partita) e da Ronco, che metterà a referto 20 punti al termine del match. Il primo parziale si chiude così 19-16.

Nel secondo quarto, i Gators faticano a trovare la via del canestro e durante tutto il periodo segnano solo 10 punti, contro i 20 degli avversari. Il primo tempo si chiude con un divario già importante, ma non irrecuperabile (39-26).

Alla ripresa, Coach Mondino fa ruotare tutti i giovani a sua disposizione, che rispondono positivamente: si vedono buone iniziative di A. Nicola e di Robasto, quest'ultimo pur non trovando la via del canestro è sempre attivo e di supporto ai compagni. Sul fronte opposto, invece, tutti i giocatori in campo riescono a segnare, aumentando ancora il divario nel punteggio.

Nell'ultimo quarto, in casa Gators si distinguono Davicco e Fantini, che si battono come leoni in mezzo all'area, nonostante paghino dazio in termini di centimetri contro i lunghi avversari. Il gap torna a ridursi a 13 punti, alimentando le speranze degli alligatori a 7 minuti dalla fine.

Pino Torinese, però, sfruttando alcune palle perse ed alcuni errori difensivi degli alligatori, in 4 azioni consecutive, riporta il divario a -20.

Il bilancio della partita, al di là del risultato, è comunque positivo per il progetto a lungo termine intrapreso dalla società, che è concentrata sulla crescita dei giovani. I ragazzi della cantera hanno messo in campo impegno e positività e non hanno di certo sfigurato.

Il prossimo impegno contro Asti sarà molto difficile: la squadra avversaria non ha mai perso in questo girone ed è in una fase molto positiva, lanciata verso la promozione diretta in serie C silver.

I Gators ce la stanno mettendo tutta per uscire dal periodo negativo e, sotto la guida di Coach Mondino e con il supporto della società, disputeranno le prossime partite con entusiasmo e voglia di crescere, facendo esperienze importanti per le sfide che verranno in futuro. Prossimo incontro: Domenica 03/04/2022 ore 18.30, VM SERVICE Gators - Asti (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). PROMOZIONE SAVIGLIANO - ZETAEMME CAYMANS 75-54

Parziali: 22-18, 16-16, 21-10, 16-10 ZETAEMME Caymans: Introini 13, Nicola S.11, Mondino 8, Varallo 6, Stima 6, Cerutti 5, Barra 2, Roano 2, Colombano 1, Zorgniotti 1, Borsa 0, Paschetta 0. All. Biglia

Savigliano: Origlia 22, Testera 14, Maero 9, Bravo 9, Osella 9, Gili 4, Frangaj 4, Precisvalle 2, Tallone 2, Filomena, Gullino, Bergese. All. Bacci, Ass. Berteina, Ramonda

Sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca quella nel derby di Promozione, dove i Caymans restano in partita per quasi tre quarti e mezzo mollando solo nel finale causa stanchezza e rotazioni ridotte. I primi due tempi sono stati giocati sostanzialmente in parità: gli ospiti biancoverdi rispondono colpo su colpo alle bocche da fuoco di casa e solo per una scarsa precisione ai liberi non riescono ad essere davanti.

Nel terzo quarto un primo scossone al match viene dato quando la difesa degli alligatori si carica di troppi falli e perde di lucidità contendendo alcune palle perse deleterie che le pantere trasformano in facili contropiedi. Con l’uscita per cinque falli di un ottimo Introini, altro 2005 al suo esordio tra i senior, di capitan “Ciolo” Colombano e di Stima subentra anche la stanchezza e la partita scivola verso i padroni di casa.

«Portiamo a casa comunque un’ottima prestazione che sicuramente sarà usata come esperienza ulteriore per i prossimi incontri» il commento di Coach Biglia. Prossimo incontro: Venerdì 01/04/2022 ore 21.15, ZETAEMME Caymans - Area Pro 2020 (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD SAN MAURO TORINESE - VM SERVICE GATORS 61-41

Parziali: 14-11, 13-13, 21-10, 13-7 VM SERVICE Gators: Bianco 2, Barra 2, Arneodo 2, Nicola A. 5, Giordano 2, Davicco 6, Bertaina 8, Fantini 6, Stima 8, Paschetta. All. Sabatino

San Mauro: Bena, Vidotto 8, Nigra 10, Lagna 2, Ciappa 6, Berruti 5, Bottin, Gandini 3, Marcolin 19, D'Aloia 2, Della Valle 6. All. Drago Battuta d'arresto per gli under 19 a San Mauro Torinese nella gara del secondo turno della fase Coppa. Prestazioni opaca degli alligatori che, per tutta la gara, hanno fatto fatica a bucare la retina per via della difesa alta degli avversari che ha anche causato innumerevoli palle perse.

Durante i primi due parziali, nonostante le difficoltà fossero già evidenti, il punteggio vedeva i biancoverdi indietro di sole tre lunghezze (27-24).

Nel terzo quarto c'è stato lo strappo degli ospiti che, trascinati da Marcolin (19), hanno scavato un solco importante nel punteggio che gli alligatori non riusciranno più a colmare.

Questa sconfitta non pregiudica comunque il cammino dei ragazzi in questa seconda fase: rimangono comunque tutti i presupposti per potersi guadagnare il passaggio del turno piazzandosi nei primi due classificati del girone. Prossimo incontro: Mercoledì 30/03/2022 ore 21.00, VM SERVICE Gators - Victoria Torino (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U17 GOLD LANGHE ROERO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE 43-84

Parziali: 9-18, 8-27, 9-24, 17-15 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bianco 4, Bertaina 9, Ghigo 11, Introini 2, Ferrero 1, Arneodo 2, Varallo 9, Brigna, Valinotti 5, Mazzone. All. Nicola - Ass. Tesio

Langhe Roero: Uko 13, Toppino L. 20, Cravero 4, Sylla P.M. 3, Ferracaku 12, Orrù 2, Ferrero 11, Roggia 6, De Carolis 4, Toppino P., Foglia 3, Abre 6. All. Gaudio, Ass. Canonico Brutta batosta per i ragazzi U17 nella partita giocata per il turno di ritorno della seconda giornata: in realtà sarà l’ultima partita della regular season, ma si è trattato di un recupero per la sospensione per pandemia di gennaio.

La gara non ha molto da dire: dopo un primo avvio di chiara marca langarola (2-11) i Gators hanno un sussulto d’orgoglio e si portano sul 9-11, ma dopo spariscono completamente dal campo: poca resistenza in difesa, poca personalità in attacco, grandissima differenza tra le due formazioni in fatto di intensità e grinta, chiaramente in favore degli ospiti. Qualche cosa buona si è vista sotto canestro dal trio di lunghi Ghigo – Varallo – Valinotti e un po’ di verve in più di Bertaina negli ultimi 5 minuti della partita, ma nulla a confronto di quello che questi ragazzi hanno dimostrato di saper fare in altre occasioni.

«Purtroppo quando incappiamo nel primo parziale negativo della partita, entriamo in un mood di sconforto e non riusciamo più ad alzare la testa per cercare di recuperare ritmo e testa. Questa era una partita che si poteva giocare senza troppe pressioni, perché dalla classifica non potevamo più chiedere di meglio del quinto posto a cui siamo destinati: poteva quindi essere utile capire come affrontare le prossime 8 partite del girone TOP. Se questi però sono i presupposti, bisognerà cercare di correre ai ripari in fretta» commenta sconfortato coach Nicola a fine gara. U17 F BORGOMANERO - ABC SERVIZI LADY GATORS 25-79

Parziali: 8-27, 7-20, 6-15, 4-17 ABC SERVIZI Lady Gators: Artuso 2, Frattini 12, Verlengo 11, Mellano 8, Porporato 9, Mondino 6, Gjondrekaj D. 12, Marchisio 11, Gjondrekaj F. 8. All. Colonna, Ass. Mondino-Mascolo

Borgomanero: Caiti, Pisoni 1, Monti, Brentegadi, Costa 10, De Rosa, Pagani 7, Amato, Ferrario 7. All. Cardenas

La trasferta a Borgomanero di domenica mattina avrebbe potuto rappresentare un'insidia per le Alligatrici, che invece impiegano solamente un minuto di gara per entrare in partita e chiudono la pratica College già nel primo quarto portandosi sul +20.

La squadra gira a dovere ben guidata da Verlengo e Mondino che si alternano in cabina di regia, trovando reattive Porporato e Frattini. Nel secondo quarto continua il monologo Lady, con Marchisio che fa la voce grossa sia in attacco che in difesa, così come Mellano. All'intervallo il distacco si assesta sui 30 punti, ma le ragazze di Coach Colonna continuano a mantenere alta la concentrazione, trovando belle giocate con Gjondrekaj F. e Artuso. Le giocatrici di casa non trovano il modo di impensierire le Lady, anche perché Gjondrekaj D. si rivela un totem nelle due aree. Si arriva alla sirena finale con un distacco importante e si rientra con i 2 punti, pronte per tornare subito in campo nel turno infrasettimanale. Prossimo incontro: martedì 29/03/2022 ore 19.00 - ABC SERVIZI Lady Gators – Lapolismile Bianca (Palasport, Via S. Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). ALLIEVI GATORS - MONDOVI' PINK 95-19

Parziali: 18-7, 24-2, 31-1, 22-9 Gators: Carta 8, Culasso 6, Dutto 2, Fiorito 8, Mana 15, Meirano 26, Pistone 2, Rolle 12, Scardina, Sogno 6, Zecca 10. All. Biglia

Mondovi Pink: Genta M. 1, Genta M. 2, Provera 2, Sardi 4, Beccaro 2, Botto 4, Obrador 2, Pennino, Airaldi. All. Viara Tornano subito alla vittoria i ragazzi della squadra Allievi dopo la sconfitta a Farigliano di pochi giorni fa. I ragazzi di Coach Biglia scendono in campo, tra le mura amiche del palazzetto di Cavallermaggiore, contro le ragazze di Mondovì.

Nonostante le raccomandazioni del Coach prima dell'inizio della gara, gli alligatori partono troppo sicuri di se stessi sbagliando facili tiri da sotto e tirando da dietro la linea dei tre punti senza però trovare la retina.

È solo dal secondo quarto in poi che Dutto e compagni capiscono che difendendo e correndo possono arrivare facilmente al canestro e così faranno per tutto il resto della contesa, lasciando poco spazio alle avversarie.

Tutti i giocatori chiamati in causa rispondono "presente" e si mettono a disposizione dei compagni, rodando meccanismi di squadra che torneranno utili nelle prossime gare.

Un plauso va fatto alle agguerrite avversarie che, nonostante il divario fisico e tecnico, non hanno mai mollato e hanno giocato con grinta fino alla sirena finale. Prossimo incontro: Martedì 29/03/2022 ore 19.30, Bra - Gators (Palazzetto dello sport- V.le Risorgimento, 31/A - BRA- (CN)). U16 GOLD AREA PRO - ABC SERVIZI GATORS 69-64

Parziali: 24-16, 8-13, 21-16, 16-19

ABC SERVIZI Gators: Crosetto 5, Bianco 13, Alessio 2, Carta, Varallo 7, Baretta 3, Bertaina 22, Truscelli 2, Arneodo 10, Meirano, Pepe. All: Biglia

Area Pro: Portidio, Di Lella 2, Marson 8, Boaron 4, Cozzolino 22, Geron, Furlan 11, Mancuso 7, Fantini, Riccucci, Caramola 5, Nardi 10. All: Chiotti- Mustaccioli

Prestazione opaca e sottotono per la formazione under 16 che esce sconfitta a Piossasco contro un avversario sicuramente alla portata ma con più fame di vittoria.

L’inizio sorride ai Gators che riescono a correre in contropiede e trovare facili canestri, ma poi qualcosa si inceppa e la squadra si disunisce soprattutto nella fase difensiva, concedendo troppo ai padroni di casa.

Gli alligatori sono sempre costretti ad inseguire con un attacco che fa fatica a causa della difesa aggressiva dei torinesi, spesso non sanzionata, mentre i viaggianti si trovano carichi di falli e non riescono mai a trovare il giusto ritmo della partita.

Quando mancano 6 minuti alla fine i Gators sembrano essere ripartiti con il piede giusto ma, complice il quinto fallo di un Bertaina incontenibile, subentrano stanchezza e mancanza di lucidità.

Gli ultimi possessi premiamo i padroni di casa che infatti portano a casa il match.

Il quarto posto è ancora occupato dai Gators e la prossima settimana inizierà il girone di ritorno nel quale ci sarà ancora tanto spazio per vedere il bel gioco che questa U16 ha dimostrato di saper portare in campo. Prossimo incontro: Venerdì 01/04/2022 ore 19.30, JB Monferrato - ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport - Piazzale dello Sport, 1 - CASALE MONFERRATO- (AL)). U14 ELITE GATORS - AREA PRO 68-46

Parziali: 16-11, 34-23, 48-34 GATORS: Mondino, Inaudi 3, Graziano, Ambrogio 10, Barra 24, Bertaina 22, Bosio, Crosetto, Chiarlo 6, Paonne 3. All. Toselli, Ass. Racca

Area Pro: De Marta 2, Moriondo, Falcone 4, Poretti 2, Jacomuzzi 2, Bertinetto R. 21, Wu, Bertinetto F. 3, Bin, Ferraris 12. All. Persico, Ass. Lenzi Dopo lo scorso fine settimana di pausa forzata causa inagibilità del palazzetto di Serravalle, tornano in campo i ragazzi dell’U14 Gold in quello che sarà lo scontro decisivo per la conquista del primo posto del girone Coppa.

Al PalaGiolitti scende la compagine dell’Area Pro: squadra atleticamente molto preparata che fa della prestanza difensiva la sua arma principale. Questa caratteristica si fa vedere fin dalle prime battute: i torinesi si dimostrano aggressivi sulla palla mettendo in pratica raddoppi sistematici non solo sul portatore di palla ma anche in altre zone del campo. I Gators non si fanno intimorire e giocando con pochi palleggi e molti passaggi riescono abilmente a battere la pressione avversaria.

Fin dal primo quarto i padroni di casa mettono in mostra caratteristiche tecnico-tattiche decisamente sopra la media avversaria e gestendo bene i propri possessi cominciano ad allungare leggermente nel punteggio mettendo in atto quella escalation che porterà al +22 finale.

Gli avversari si affidano non poco al tiro dalla lunga distanza facendo partire “bombe” da ogni parte del campo che però non raggiungono quasi mai il bersaglio.

La lotta a rimbalzo, tranne per brevi periodi del match, è decisamente appannaggio dei biancoverdi che così possono ripartire velocemente verso il canestro avversario riuscendo a trovare soluzioni ad alta percentuale soprattutto con i tagli vincenti di Ambrogio e Chiarlo.

Con Bertaina a dettare i ritmi del gioco, è il solito Barra a fare la voce grossa sotto le plance, catturando molti rimbalzi e trasformandoli in facili canestri. La grinta di capitan Inaudi è ben coadiuvata dal resto della squadra che riesce ad aumentare sempre più il divario nel punteggio finale, anche in vista della difficile partita di ritorno sull’ostico campo di Piossasco.

«Ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi che si sono battuti su ogni singolo pallone riuscendo ad avere la meglio su una squadra tosta. Loro basano il gioco offensivo quasi esclusivamente sul tiro da fuori e oggi non ci hanno preso: può essere un’arma pericolosa in vista della partita di ritorno perché se le percentuali cambiano dovremo essere bravi a reagire in difesa per evitare tutti questi tiri dalla lunga distanza. Per contro noi abbiamo fatto una buona partita di squadra riuscendo a superare facilmente la loro pressione a tutto campo con passaggi ed ottime collaborazioni offensive» il commento tecnico alla partita da parte dello staff Gators. Prossimo incontro: Domenica 03/04/2022 alle ore 10.00 - Derthona Basket – GATORS (Palasport - C.so Alessandria, 1 - TORTONA (AL)). U13 F MONCALIERI - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 64-32

Parziali: 15-6, 18-10, 15-7, 16-9 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio, Rolfo 2, Spertino 8, Chiapello, Torello, Gianoglio 2, Sarr, Casasole 15, Conti 6, Dotta. All. Sabatino

Moncalieri: Arezzo 5, Aimetti, Manosperti, Chessa 21, Minervino, Cruschelli 17, Russo, Musso 11, Baiotto 2, Lussi 2, Levy 2, Fresia 4. All. Abrate

Seconda battuta d'arresto per le giovani alligatrici di coach Sabatino in trasferta a Moncalieri. La società padrona di casa milita in serie A femminile e il settore giovanile è tutto votato alla formazione del basket del gentil sesso. Nonostante la preparazione delle padrone di casa, le Lady Gators non hanno affatto sfigurato anche se non hanno portato a casa la partita.

Il punteggio non rispecchia totalmente l'andamento della gara: si sono viste buone manovre offensive che hanno portato le Lady sotto canestro dove i tiri sono stati però particolarmente sfortunati e non sono riusciti a centrare il ferro. Su tutte le Lady si è distinta particolarmente Eleonora Casasole (15) che si è profusa per dare una mano alla squadra su entrambi i lati del campo. Buono anche l'apporto di Gianoglio, sempre decisa e pronta a battagliare su ogni rimbalzo o palla vagante. Prossimo incontro: Domenica 03/04/2022 ore 11.30, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators - Ceva (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER AREA PRO - ALPICAR GATORS 2010 52-53

Parziali: 9-21, 25-26, 42-40 ALPICAR Gators 2010: Abello 17, Fresia 12, Birolo 9, Allemandi, Amato 2, Magliano 2, Grezda 5, Biga 1, Givo 3, Ferrero 2. All. Toselli, Ass. Racca

Area pro 2020: Naqi, Nanforci 15, Giannini 21, Berta 6, Lunardon, Gambino M 3, Sidari 2, Marcedula, Krediet 1, Gambino L , Mantovani, Meinardi 4. All. Treccarichi, Blengini Inizia il girone di ritorno di questa seconda fase per i giovani ragazzi del 2010 che affrontano la compagine di AREA PRO sul difficile campo di Rivalta di Torino. Dopo la partita di andata molto tirata e vinta soltanto grazie ad un ultimo quarto periodo strepitoso, i ragazzi del duo Toselli-Racca sanno benissimo che sarà un match molto tirato ed equilibrato.

Il primo quarto mette subito in mostra le caratteristiche tecniche degli alligatori che offrono uno spettacolo piacevole che permette loro di allungare fin oltre la doppia cifra di vantaggio, grazie ad una difesa attenta e a soluzioni corali in attacco.

La luce sembra però spegnersi nel secondo periodo che vede i Gators appannarsi d’improvviso subendo il rientro dei locali. Grazie ad una maggiore aggressività difensiva i torinesi si riportano sotto nel punteggio arrivando all’intervallo lungo ad una sola lunghezza dagli alligatori.

Nel secondo tempo inizia una nuova partita, molto più tattica e nervosa rispetto ai primi due quarti: le compagini si affrontano a viso aperto cercando di avere la meglio le une sulle altre. I Gators si ritrovano, ancora una volta, ad affrontare una difesa chiusa in area, forse un pò eccessiva in un campionato U13, e che lascia deliberatamente il tiro da fuori agli avversari. Dopo alcune conclusioni dalla lunga distanza sfortunate, i nostri riorganizzano il gioco secondo azioni di squadra che permettono loro di aggirare il blocco di avversari in area e di arrivare vicino al canestro. Grazie ad un Birolo in grande spolvero e ai soliti Fresia e Abello, ben coadiuvati in fase difensiva e di rimbalzo da un ottimo Grezda si riesce a stare sempre al passo degli avversari che intanto provano la fuga racimolando alcuni punti di vantaggio.

Le ultime azioni sono giocate con grande tranquillità e pazienza da parte dei biancoverdi che trovano le soluzioni giuste e, in un finale tirato come non mai, riescono a rimanere concentrati e a fare loro una partita complicata.

«Complimenti ai ragazzi perché hanno saputo affrontare una partita molto difficile per la loro giovane età contro una squadra che difende in modo chiuso in area speculando su questo aspetto. Siamo stati bravi ad avere pazienza e lottare su ogni singolo pallone. Bravi!!» commentano i due coach alla fine del match. Prossimo incontro: Domenica 03/04/2022 alle ore 9.30 - ALPICAR Gators 2010 – Savigliano (PalaGiolitti – Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). SALUZZO - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 47-41

Parziali: 21-12, 5-4, 14-14, 7-11 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Mosso 8, Trentanelli 4, Botta C. 15, Botta A., Barbero 4, Bossati 6, Marchisio 2, Ruffino, Cirianni. All. Toselli

Saluzzo: Mo 2, Sorasio 22, Flesia, Barra, Balma 11, Pitic 2, Martinet 2, Sandrone 2, Quaglia, Barbero, Lanzetti, Isaia. All. Agasso