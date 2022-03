CNU: CUS Basket, grande vittoria contro Parma

Con due strappi decisi a cavallo della mezzora, il CUS Torino si aggiudica gara 1 del secondo turno di spareggi preliminari alle Finali Nazionali Universitarie giocatasi all'ora di pranzo a Parma. Alla luce del fatto che anche questo secondo round si disputa con la formula dell'andata e ritorno a somma punteggi, il +23 messo da parte dai biancoblu in terra emiliana sembra vantaggio confortante in vista della retour-match di Torino previsto per il prossimo 11 aprile .

Le battute iniziali sono di assestamento e conoscenza reciproca, con gli attacchi che ci mettono qualche minuto a calibrare la mira: 5-6 al 5’. Ancora un paio di giri di lancette con il punteggio in bilico, poi Torino costruisce un leggero vantaggio grazie a tre punti di Uccello: 12-17 al 10’. I padroni di casa fanno risentire in fretta la loro presenza e nei primi 5 minuti del secondo periodo colmano la misura e con due liberi di Dias mettono il naso davanti: 25-24.

Torino non si fa intimidire, moltiplica l'energia in difesa e riparte di slancio, confezionando nei successivi 4 minuti un parziale di 3-12 frutto dei canestri di Tatsoptsa Petitti e Conti: 28-36 al 19'. Parma non molla la presa e ribatte colpo di colpo fino al 43-49. Nei tre minuti che precedono la mezzora però Torino schiaccia a fondo il piede sull'acceleratore e segna per tre volte da oltre l’arco: con l’ottimo Sartore, con Fantolino e, proprio sulla sirena, con Morandi: 45-58.

La raffica taglia le gambe ai padroni di casa e galvanizza gli ospiti, che nella prima metà dell’ultimo periodo spaccano in due il match con due canestri di fila di Catozzi: 47-66.

I locali sono al tappeto e Torino ne approfitta per consolidare il vantaggio con altri due siluri, entrambi di Fantolino: 48-74 al 37’. Sulla girandola di cambi finale, Parma ritocca il passivo di qualche unità.

CUS PARMA - CUS TORINO 55-78

Parziali: 12-17, 30-38, 45-58

CUS PARMA: Asta 8, Dias 9, Diemmi, Ivanyuk 13, Ivardi, Mazzeo 2, Orlandelli 7, Parizzi 3, Ramegni 10, Rivetti, Spiridon 3, Masola. All. Cocconi.

CUS TORINO: Fantolino 17, Conti 16, Antola, Catozzi 4, Uccello 3, Akoua 8, Marangon n.e., Petitti 10, Sartore 11, Morandi 5, Tatsoptsa 4. All. Subbiani. Ass. Ferriero e Giovanniello.