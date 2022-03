Grizzlies, al via il Campionato Italiano di Baseball

Nel prossimo week end prenderà il via il Campionato Italiano di Baseball serie A . Il 2022 porterà alcune varianti rispetto alla stagione precedente pur salvaguardando la nuova formula base concepita nel 2021. Confermata pertanto una prima fase a gironi, saranno solo 4 e pertanto con più squadre; i gironi A, B e C saranno da 8, mentre a causa di due rinunce il girone D sarà di sole 6 squadre.

Non ci sarà la formula di andata e ritorno ma sarà un girone unico ove le squadre si affronteranno tutte una sola volta nel classico doppio incontro giornaliero. Al termine di questi gironi, le prime due classificate accederanno alla Poule scudetto (nel 2021 solo la prima accedeva), mentre tutte le restanti dal terzo posto all’ultimo comporranno i 4 gironi della Poule salvezza; sarà particolarmente valorizzato il piazzamento in questa fase di post season in quanto le prime di ciascuno dei 4 gironi entreranno in “Coppa Italia”, mentre saranno le ultime 4 a giocarsi la salvezza cercando di evitare le due retrocessioni in serie B. Come sempre in ogni girone ci saranno le teste di serie o le così dette “favorite”, gli outsiders e le squadre che dovranno lottare giorno per giorno per rimanere lontano dalle zone pericolose. Le 8 squadre che compongono il girone A sono: Settimo, Cagliari, Oltretorrente Parma, Brescia, Poviglio, Parma ed i GRIZZLIES.

La società torinese EREDI CAMPIDONICO che si occupa della vendita di prodotti energetici, ha confermato anche per il 2022 l’appoggio alla squadra del Presidente Gallo, pertanto la franchigia sarà ancora al via con il nome di CAMPIDONICO GRIZZLIES in rappresentanza della città di Torino.