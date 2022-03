Cuneo Volley: doppio appuntamento casalingo

Ufficializzate le date dei reguperi di Regular Season per il campionato di serie A2 maschile; doppio appuntamento casalingo nel fine settimana per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: venerdì 1 aprile alle ore 18.30 con Lagonegro e domenica 3 aprile alle ore 18 come da programma il Derby di ritorno con Mondovì nel Match Day Acqua S.Bernardo. La capienza è finalmente tornata al 100% dell’impianto, mentre resta obbligatorio il green pass rafforzato e l’utilizzo delle mascherine FFP2.