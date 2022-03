College Basketball, il recap della settimana

In attesa del match di Under 19 Eccellenza che si giocherà questa sera alle ore 21 tra Novipiù Campus e College, vi riportiamo tutti i match di un week end densissimo di partite. Iniziamo dal risultato più importante del week end, quello dell’U15 Eccellenza, che sconfiggendo 60 a 38 My Basket Genova conquista il titolo regionale e accede alla Finale Nazionale. Doppio impegno esterno e doppia vittoria per l’Under 19 Silver: la prima vittoria è ad alto punteggio, 84 a 91, contro Area Pro 2020; la seconda è contro Reba, sul 55 a 52. Per i nostri U19 c’è anche la partita casalinga con Domodossola, vinta 69 a 49. Bel successo anche per l’Under 17 Eccellenza che prosegue il proprio cammino in vetta alla classifica: 72 a 94 il punteggio a fine gara contro Novipiù Campus Piemonte. L’Under 16 Silver perde ad Aosta: la lunga trasferta non porta il successo ai biancoblu, che cedono sull’82 a 71 finale. Nulla da fare per l’Under 14 Gold, che sul campo di casa perde 51 a 77 contro Ciriè, continuiamo ad allenarci e divertirci, ci rifaremo! In Under 12 College prevale di stretta misura su VCO, ma soprattutto c’è tanto divertimento e voglia di crescere per i nostri piccoli della mini cantera!