BEA Chieri, il recap della settimana

Entrano nel vivo le seconde fasi di quasi tutti i campionati del settore giovanile. La scorsa settimana l' Under 19 Silver ha esordito nel girone TOP vincendo nettamente anche il terzo derby stagionale contro Basket Chieri. Sabato l' Under 15 Eccellenza ha superato al PalaCascinaCapello Libertas San Mauro, ribaltando la differenza canestri con la gara d'andata e trovando la seconda vittoria consecutiva nella fase TOP. Buona prova anche dei Ragazzi CSI , che conquistano un'ampia vittoria in casa contro Polisportiva Bardonecchia.

Con un po' di sfortuna l'Under 15 Silver cede di un solo punto di fronte a Beinaschese OTB, subendo un canestro all'ultimo istante dopo aver gestito in testa quasi tutta la gara. I Leopardi dell'Under 13 Gold reggono un tempo ospiti di Granda College Cuneo, poi i padroni di casa passano in testa. Sul difficile campo di Piossasco, l'Under 14 Gold paga le rotazioni ancora corte e cede alla fisicità dei locali. L'Under 17 Gold, impegnata con gli ultimi appuntamenti di regular season, approccia bene la gara contro la capolista ABC Carmagnola, che però esce dall'incontro vincitrice e resta imbattuta. I Leopardi parteciperanno dunque alla seconda fase Coppa. Anche la Promozione fa i conti con assenze e indisponibilità nella gara in trasferta contro Venaria Reale Pallacanestro.

RISULTATI E TABELLINI

UNDER 19 SILVER

BEA CHIERI – BASKET CHIERI 69-40

Parziali: 19-13, 34-25, 50-34

BEA CHIERI: Sirbu 10, Bertoglio 4, Tagliano 20, Barisone (C) 5, Vignoli 6, Alò 2, De Mita 5, Bergese 6, Roccati 3, Ferrone Ric. 4, Perillo 4. All. Colò, Ass. Pirocca.

BASKET CHIERI: Leon 4, Dalla Mariga, Bosco 4, Elia 4, Perosino (C) 1, Parisi 6, Sardella 3, Deandreis 6, Berruto 4, Hotot 2, Garavana 6, Staccione. All. Malacarne, Ass. Iozzino, Toso.

UNDER 15 ECCELLENZA

BEA CHIERI - LIB. AMICI SAN MAURO BASKET 71-54

Parziali: 20-7, 38-34, 55-46

BEA CHIERI: Ahia, Marrese 4, Viggiano 8, Quagliotto 27, Bechis 14, Ricci 1, Pianfetti 2, Minetti, Prestipino, Fogliato 9, Gangitano 2, Mout 4. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Prep. Turetta. Acc. Bechis.

SAN MAURO: Bena, Binovi 6, Domiziano, Pilotti, Maicu 2, Paparella, Agnese, Benenti 9, Pizzaia 25, Termine 8, Andriolo 2, Linguerri 2. All. Rossin, Ass. Pasotti, Pasotti, Acc. Binovi.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI – BARDONECCHIA 54-36

Parziali: 15-5, 28-13, 49-24