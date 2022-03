Sestriere: 2-3 aprile appuntamento con il 39° Uovo d'Oro

Ritorna sulle piste del comprensorio della Vialattea l’ Uovo d’Oro , la classica gara di fine stagione che, dopo due anni di sospensione causa pandemia, giunge alla sua trentanovesima edizione e si presenta con due settimane di anticipo rispetto alla festività pasquale. Quest’anno, nell’ottica di non creare assembramenti, si è deciso di suddividere la gara su due giornate: sabato 2 aprile si disputerà lo slalom gigante , riservato alle categorie Ragazzi ed Allievi , nati dal 2006 al 2009 , ed il giorno seguente scenderanno in pista i più piccoli, nati dal 2010 al 2015 , categorie Cuccioli, Baby e Super Baby .

Il livello agonistico della manifestazione è sempre altissimo, i giovani atleti arrivano da tutta Italia ed anche dall’estero per contendersi l’ambito Trofeo e possono approfittare di una bella possibilità di confronto misurandosi sul piano internazionale. Tra i Club stranieri figurano ad oggi rappresentanti di Francia, Spagna e Regno Unito. Per agevolare lo svolgimento della gara, verranno allestiti più tracciati sulle piste del Colle del Sestriere ed i concorrenti scenderanno contemporaneamente, ognuno lungo un percorso idoneo all’età. Come da tradizione, al termine della gara tutti i partecipanti riceveranno il classico uovo di cioccolato quale dolce augurio di una buona Pasqua.

Verranno premiati i primi 10 classificati di ogni categoria e le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni gara nel parterre di arrivo. I primi riceveranno il casco Bollé personalizzato 39° Uovo d’Oro, i migliori tre classificati la maschera da sci Rossignol e poi coppa, zaino o sacca Rossignol e pettorale ricordo personalizzato da Energia Pura 39° Uovo d’Oro per i primi dieci classificati di ogni categoria.

Lo Sci Club che si aggiudicherà l’edizione 2022, oltre al trofeo personalizzato, riceverà anche l’uovo gigante di cioccolato. Per l’assegnazione del trofeo al Club vincitore, verranno sommati i punti (come da tabella Coppa del Mondo) degli atleti con il miglior piazzamento, una femmina ed un maschio per ogni categoria, per ogni Sci Club, ad esclusione della categoria Super Baby. Lo Sci Club da battere è il Sestriere che si è aggiudicato il trofeo nelle due precedenti edizioni.

Il 39° Uovo d’Oro Vialattea, come sempre organizzato dallo Sporting Club Sestrieres con il patrocinio del Comune di Sestriere, vi dà appuntamento sulle piste dell’Alpette alle ore 9.30 per le due giornate di gara.