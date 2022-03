BEA Chieri, la Serie D cade contro Novi

Venerdì 25 marzo il CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo a Serravalle ospite di Pallacanestro Novi per la quinta giornata della seconda fase Salvezza, Serie D. In una gara fisica e intensa dal primo all’ultimo minuto, Novi esordisce con grande aggressività difensiva. Il primo tempo è equilibrato, con le squadre che si alternano al comando e i padroni di casa sopra di 5 lunghezze all’intervallo lungo (47-42). Nel secondo BEA fatica a contenere le iniziative offensive locali e subisce un break di Pilati (31 punti a referto per lui) che la fa scivolare sotto. Stringe i denti sul finale, quando però il tabellone recita 90-75 Novi.