JBM di nuovo in trasferta, domani la attende Cantù

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Marco Sodini arriva a questa partita con un record di 18 vittorie e 4 sconfitte che le valgono il secondo posto in classifica nel Girone Verde. I canturini sono reduci dalla maratona contro la Bakery Piacenza di domenica, partita conclusasi dopo ben 4 overtime (partita vinta con il punteggio di 136-128). All’andata furono i brianzoli ad imporsi sulla JB Monferrato con il punteggio di 84-75. La squadra di coach Sodini è cambiata rispetto a quella del girone di andata: non c’è più Robert Johnson, ma è arrivato Zack Bryant, che segna 17.6 punti di media nelle sette partite che ha giocato finora. L’altro straniero dei canturini è Trevon Allen, che viaggia a 15.3 punti di media a partita.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domani incontriamo Cantù che, in questo momento, è una delle squadre più in forma del campionato. Viene da sette vittorie consecutive e sta portando avanti la sua rincorsa al primo posto. La maratona di domenica scorsa contro Piacenza la dice lunga sulla loro voglia di vincere e di non lasciare nulla per strada. Cantù è una squadra esperta, che ha il giusto mix di atletismo e di esperienza e che per noi sarà un grande ostacolo. Noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi: le ultime due partite ci hanno lasciato molto insoddisfatti e quindi non dovremo guardare a chi abbiamo davanti, ma dovremo guardare a noi e fare la miglior prestazione possibile».

Fabio Valentini (Playmaker JB Monferrato): «Siamo molto arrabbiati per le ultime due sconfitte contro Udine e Capo d’Orlando e la partita di domani ci dà subito un’occasione di ripartire. Noi arriviamo da una lunga trasferta, ma anche Cantù è reduce dai quattro overtime giocati domenica contro la Bakery Piacenza, quindi la stanchezza, in questa partita, giocherà un ruolo fondamentale. Noi dovremo fare una partita attenta in difesa, dando il massimo per cercare di portare a casa i due punti».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 30 marzo, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Enrico Boscolo, Nicholas Pellicani e Massimiliano Spessot. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.