Cascina Capello Chieri passa al tie-break con Val Chisone

Tornano in campo le ragazze del Cascina Capello Chieri dopo il rinvio della gara di sabato 19 marzo in trasferta contro il Val Chisone. Ci si aspetta un match difficile, su un terreno ostico, contro una formazione giovane, ma ben messa in campo da coach Cafasso che già nella gara di andata aveva messo in difficoltà le chieresi.