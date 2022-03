BEA Chieri, il recap sul Minibasket

Domenica scorsa i MiniLeopardi della categoria Scoiattoli (2013-14-15) hanno partecipato al torneo organizzato al PalaCascinaCapello insieme agli amici di BaldiSport e ATP Kangaroos (Gassino). Per tutti loro, un pomeriggio di gare e giochi, prima di tifare la Prima Squadra dagli spalti.

Nel corso della settimana, anche le altre categorie hanno giocato tante partite. Gli Esordienti hanno vinto ai punti contro Eridania e contro 5 Pari Torino. Pareggio ai tempi per le Esordienti, impegnate contro Don Bosco Crocetta.

Gli Aquilotti Big superano Alter 82 Piossasco in trasferta, gli Aquilotti Small trionfano ospiti di SBK Aosta. Finisce 11-13 per Polisportiva Ghandi Torino la gara al PalaPertini degli Scoiattoli Small.

Qui sotto il recap di tutte le gare.

ESORDIENTI MASCHILE

BEA CHIERI (arancio) – ERIDANIA 12-12 (44-40 ai punti)

5 PARI TORINO – BEA CHIERI (nero) 10-14

Parziali: 7-4, 10-0, 4-6, 4-8, 2-10, 2-8

5 PARI: Boltri, Ciacera, Daniele, Itcus, Maglianco, Martino, Moglia, Mosso, Motto, Sorba, Gagliardi, Beinfatto.

BEA CHIERI: Bilcong, Cristiano, De Mita, Nasoni, Bovali, Acanfora, Pollengo, Magnetto, Dimonte, Di Giorgio, Gnasso. All. Pirocca.

ESORDIENTI FEMMINILE

BEA CHIERI – DON BOSCO CROCETTA TORINO 12-12 (25-26)

BEA CHIERI: Bernardiello, Ferrone, Sangiorgi, Savio, Bechis, Lupo, Mosso, Ernesta. All. Ghibaudo.

CROCETTA TORINO: Balbo, Bosio, Carlino, Cellino, Conti, Figari, La Stella, Gil, Romano. All. Quagliolo.

AQUILOTTI BIG

ALTER 82 – BEA CHIERI 13-15

Parziali: 8-5, 4-11, 3-16, 17-8, 4-9, 0-24

PIOSSASCO: Bongiovanni, Calvetto, Derobertis, Marocco, Barotone, Mouth, Patacchiola, Pieroni, Strippoli A., Strippoli N., Triumbari. All. Baccarin.

BEA CHIERI: Mouaddine, Iemma, Popa, Di Bartolo, Greco, Zuccarello, Mariani, Sacchero, Serratore, Bernardinello, Savio, Mantovani. All. Picchialepri.

AQUILOTTI SMALL

SBK AOSTA – BEA CHIERI (arancio) 6-18

Parziali: 2-16, 0-12, 0-10, 0-18, 0-12, 2-6