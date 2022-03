Derthona e Horizon insieme per il primo viaggio in Serie A

Un team di successo al fianco dei Leoni, per accompagnarli lungo il percorso del loro primo viaggio in Serie A. Da qui è nata la partnership tra Derthona Basket e Horizon Automotive in questa stagione. Il primo mobility hub in Italia pensato per aziende, liberi professionisti e privati offre ai propri clienti un team dedicato di esperti per far vivere loro un’esperienza di noleggio a 360 gradi.