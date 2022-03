Reapers Torino, si avvicina il derby con i Giaguari

Nella seconda divisione del Football Americano si avvicina il sentitissimo derby per i Reapers Torino , che Sabato 2 Aprile sfideranno i Giaguari in un match che si preannuncia molto combattuto. Kickoff alle 21 per i ragazzi di coach Levi Sturgis nel campo del Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO).

«Per il secondo anno consecutivo scenderemo in campo per giocare un derby che conferma la crescita del Football Americano nella nostra città. Riconosciamo ai Giaguari la loro storia ma la nostra società sta vedendo concretizzarsi un progetto ambizioso del quale sono molto orgoglioso. Sarà un match alla pari e credo che, indipendentemente dal risultato, a vincere sarà soprattutto la grande passione delle nostre due società per questo sport» spiega Andrea Canella presidente Reapers Torino.

I Giaguari hanno già affrontato due partite in trasferta portando a casa due vittorie. I Reapers, reduci dalla prima partita e vittoria stagionale contro gli Hogs Reggio Emilia, metteranno in campo la dura preparazione di questi ultimi mesi con la guida del nuovo Head Coach statunitense.

«Sarà una partita dura e agonistica perché entrambe puntiamo ai playoff, ma è anche il derby di Torino e sappiamo quanto questo influisca in termini di competitività e approccio al match» spiega Coach Levi «Ci aspetta un incontro duro sia dal punto di vista fisico che tecnico vista anche l’esperienza della squadra avversaria, ma noi vogliamo fare la differenza mettendo in campo quanto imparato finora e migliorando gli errori della scorsa partita contro gli Hogs. Ho molta fiducia nei miei ragazzi e siamo pronti a giocare tutte le nostre carte e puntare alla vittoria».



Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube ReapersTorino. Sarà anche possibile assistere live al match con accesso obbligatorio con Super Green Pass e mascherine FFP2. Il pre-game sarà affidato alla band Anomalya con un concerto live dalle 20.15. Le cover rock metal intratterranno il pubblico anche per l’Half-time show tra il primo e il secondo tempo del match. I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.