Il finale di stagione insieme al Derthona Basket

Un palazzetto da riempire per il finale della stagione, una squadra da seguire con affetto e vicinanza nelle partite decisive per la corsa playoff: tutto questo è ‘4 the final rush’, il mini abbonamento che il Club propone ai suoi tifosi per le ultime quattro gare interne della regular season del campionato.

Si comincia con la sfida alla VL Carpegna Prosciutto Pesaro, una delle squadre che hanno fatto la storia della Serie A, sabato 2 aprile alle 19. Questa gara segna il ritorno al 100% di capienza del PalaEnergica Paolo Ferraris ed è il primo incontro compreso in ‘4 the final rush’, che a prezzo agevolato, consentirà a tutti i tifosi che lo acquisteranno di assistere anche alle partite contro la Germani Brescia (mercoledì 13 aprile ore 20.45), la Openjobmetis Varese (sabato 16 aprile alle 17.30) e l’Allianz Trieste (giorno e orario da definire). Con il 100% di capienza, i mini pack si possono comprare in tutti i settori del PalaEnergica Paolo Ferraris.

La società ricorda che il mini abbonamento è acquistabile presso la segreteria di Via San Marziano 4 ancora per pochi giorni, nei seguenti orari di ufficio: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 di giovedì e venerdì, e dalle 9.30 alle 12.30 di sabato 2 aprile, giorno della gara contro Pesaro.

In alternativa, i tifosi potranno recarsi sul sito di Vivaticket, oppure in uno dei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio. I più vicini si trovano a Casale Monferrato (Sassone Viaggi by Stat) e quattro punti vendita nel territorio di Alessandria (L’Oblò, sito a Spinetta Marengo, Tabaccheria Bar Nervi, Tabaccheria Malagrino e Tabaccheria Rovereto).

Di seguito i prezzi del mini abbonamento:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Bianconero 165 € 120 € Parterre Laterale 120 € 75 € Tribune 105 € 75 € Curva Sud 60 € 45 € Curva Nord Derthona 30 € 24 €

Le riduzioni sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Bertram Derthona ricorda inoltre che rimane attivo il servizio di biglietteria per la singola partita contro Pesaro sia in sede sia sul sito e nei punti vendita Vivaticket. Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto di tagliandi e mini pack è possibile contattare la società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. Vivi il finale di stagione, con il mini abbonamento ‘4 the final rush’.