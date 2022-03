Fisg: il Comitato Regionale piange la scomparsa di “Pejo” Peretti

Il Comitato Regionale Piemonte partecipa con profondo cordoglio al dolore per la scomparsa, a 85 anni, di Impero Romano Littorio Peretti , figura che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo dello short track a Torino. “Pejo”, come era conosciuto da tutti, aveva introdotto la disciplina in Italia, insieme ad Ottavio Cinquanta , di ritorno da un viaggio a Londra in cui aveva assistito dal vivo ad alcune gare.

Peretti ha ricoperto la carica di tecnico dell’Ice Team Torino fin dalla nascita della società stessa, poi divenuta Velocisti Ghiaccio Torino, allenando atleti come Andrea Cassinelli, Ylenia Tota, Ilaria Savoretto e Melissa Tunno, tutti arrivati all’azzurro della Nazionale. Un ruolo cui ha tenuto fede, in allenamento come in gara, con l’immancabile cappello del Giappone in testa, omaggio di un tecnico nipponico in occasione dei Campionati Mondiali di Milano 1980, quando la staffetta azzurra allenata da “Pejo” si mise alle spalle le più grandi realtà al mondo, tra cui la selezione asiatica.

I funerali si terranno venerdì 1 aprile, alle ore 9:30, presso la Parrocchia San Giovanni Bosco di Torino, in via Sarpi 117. In suo ricordo, negli anni a venire, verrà inserito in calendario un Memorial da disputare sull’amato ghiaccio di Torino.