Fulgor Basket attende il derby con LRB

Il 2 aprile, a 776 giorni di distanza, il Pala Battisti riaprirà le sue porte al 100% della capienza, motivo in più per recarsi al seguito dei rosso-verdi, che di emozioni in questa stagione 2021-2022 ne stanno regalando davvero tante. Avversaria di giornata sarà Langhe Roero Basketball di coach Jacomuzzi, squadra che tanto bene aveva fatto nella prima metà di stagione e che, con alti e bassi, si sta riconfermando per un posto ai playoff in questo rush finale che porta alla post season.

Coach Fioretti è intervenuto così prima della sfida: «Torniamo in casa dopo il KO con Piombino che, come ho già detto, è parte del nostro percorso di crescita. Dopo trenta minuti sempre in conduzione ci è mancata la lucidità e la tenacia che tante altre volte avevamo mostrato. Ora - prosegue Fioretti - ci proiettiamo con la giusta energia e voglia alla sfida con Langhe Roero per un immediato riscatto. LRB è una squadra che arriva da una partita particolare, in cui hanno potuto chiuderla più volte, rischiando però anche di perdere. Dispongono di un roster completo, che può contare su 10 giocatori di categoria. Sarà una partita difficile, in cui ci dovremo approcciare con la giusta mentalità provando a mostrare la stessa costanza avuta contro la Libertas un paio di settimane fa. Sono contento - conclude Fioretti - di come i nostri tifosi ci stiano sostenendo. Durante il tormentato periodo di covid e infortuni ci sono stati vicini, nelle ultime uscite al Battisti ci hanno dato una spinta in più. Spero diventino sempre più numerosi, perché la squadra se lo merita e ha dimostrato di tenere alla maglia dando il 100% in situazioni di emergenza. Sono sicuro che anche sabato saranno il nostro sesto uomo in campo e ci daranno le energie che ci mancano nei momenti di calo che, all’interno dei quaranta minuti, possono capitare. Spero di vedere il Pala Battisti pieno al più presto!».

L’appuntamento con il derby, sabato 2 aprile, alle ore 21, al Pala Battisti contro Langhe Roero Basketball.