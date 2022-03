I Giaguari sabato sera ospiti dei Reapers

Con la terza partita in trasferta consecutiva, si conclude il girone di andata per i Giaguari Torino nel campionato di Seconda Divisione 2022. Dopo essersi sbarazzati della parte emiliana del girone, battendo Aquile e Hogs, sabato sera 2 aprile alle ore 21 al campo del CUS Torino di Grugliasco andrà in scena il derby cittadino tra Giaguari e Reapers .

Lo scorso anno furono due vittorie abbastanza agevoli per i Giaguari, ma tutto fa pensare che quest’anno non sarà così. L’arrivo del coach americano Levi, la maggiore esperienza accumulata nella scorsa stagione, l’aggiunta di qualche pezzo importante come il running back Marco Garetto, che porta la sua potenza in un running game che la scorsa stagione era risultato forse un po’ leggero, sono tutti motivi di preoccupazione per i Giaguari, che però non hanno assolutamente preso sottogamba questo impegno e si stanno preparando in maniera adeguata fin dal fischio finale della partita con gli Hogs di due settimane fa.

Proprio la partita con gli Hogs, formazione affrontata da entrambe le squadre, quindi, ci dice che il derby sarà molto equilibrato, perché il divario è certamente diminuito. Starà ai Giaguari dimostrare che sia ancora in loro favore o ai Reapers far vedere che è stato interamente colmato. Rispetto alla partita di Scandiano della scorsa settimana, i Reapers potrebbero ripresentare in campo Matteo Zucco, che sicuramente alzerebbe ulteriormente il livello dell’attacco aereo guidato dal quarterback Fontana e che ha visto in Giaccardi e Brun i bersagli preferiti, dando anche quel tocco in più di imprevedibilità che non guasta mai.

Dal canto loro i Giaguari possono contare su un efficace gioco aereo sull’asse Dalmasso/Serra, senza dimenticare gli altri ricevitori, sempre pronti a mettere la loro verde età in gioco contro la maggiore esperienza degli avversari.

Un ruolo di primaria importanza lo giocheranno sicuramente le difese. Subito in palla, quella dei Giaguari, che ha concesso solo un touchdown alle Aquile nel finale della partita di esordio, a risultato ampiamente acquisito, mentre quella dei Reapers è parsa non essersi ancora scrollata del tutto la ruggine della off-season, cosa che avrà sicuramente fatto in settimana per presentarsi al derby in gran spolvero ed al meglio delle proprie capacità.