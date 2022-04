Torino, nasce "Spazio Young". La nuova strada per sceglie la prima auto

TORINO - La prima auto, si sa, è un po’ come il primo bacio: non si scorda mai, anzi rimane nel cuore tanta è l’emozione di mettersi al volante di una vettura che da quel momento regalerà piena autonomia e libertà. Scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e possibilità è fondamentale. E così, come nelle decisioni importanti della vita, desideriamo avere qualcuno che dall’alto dell’esperienza ci guidi e ci consigli anche per l’acquisto della prima auto. E, proprio per questo, diventa prioritario affidarsi a dei professionisti. Per questa è nata “Spazio Young”.

IL CLIENTE. Carlo Alberto Jura, presidente di Spazio Group, holding torinese leader del Nord Ovest e tra i primi gruppi della distribuzione auto del mercato nazionale, spiega la nuova iniziativa della sua azienda: «Rimanendo fedeli al principio “Il cliente prima di tutto” - che da sempre anima le molteplici attività e servizi offerti dal nostro gruppo, con Spazio Young abbiamo voluto rivolgerci a un target specifico, per offrire la giusta attenzione a chi si appresta ad acquistare la prima automobile della vita».

COINVOLGERE «Da qui l’idea di creare una concessionaria “a misura di neopatentato” - prosegue -. Nel plesso commerciale di Via Ala di Stura, Spazio Young fornisce un’assistenza commerciale dedicata a chi si appresta a mettere le mani sul volante, fresco di patente. Oltre all’esposizione delle vetture, tutti i servizi di acquisto e assistenza post vendita sono stati ripensati per far sentire perfettamente a proprio agio i nostri giovani e le loro famiglie che, molto spesso, sostengono economicamente la scelta». Non solo. Coinvolgere e stimolare l’attenzione della iGeneration vuol dire comunicare attraverso i social network. «Abbiamo così dato vita a una campagna digital dal forte impatto che attraverso messaggi chiari e immediati - creati da giovani influencer torinesi - permettono ai neopatentati di trovare in Spazio Young le risposte che cercano», spiega Umberto Rabino, project manager Spazio Young. «Quali automobili posso guidare? Meglio un’auto ibrida o elettrica per i miei spostamenti? Come guidare in piena sicurezza? Cosa scegliere tra estetica e comodità? Sono solo alcuni dei quesiti più ricorrenti ai quali il team di Spazio Young saprà dare le giuste risposte, offrendo prodotti e servizi in linea con le esigenze di mobilità di oggi e di domani».

LA COMMUNITY Entrare in Spazio Young significa avere la sicurezza di essere seguiti passo a passo per l’intero percorso di acquisto, che non si conclude con il ritiro della vettura in concessionaria, ma che prosegue nel tempo. Vuol dire infatti entrare a far parte della “Community SY” che mette a disposizione servizi di assistenza e cura della propria auto, la possibilità di partecipare a nuovi progetti, eventi esclusivi e ad iniziative dedicate. Ciò sarà possibile attraverso le bacheche virtuali dei social, canale fondamentale per continuare a essere informati su tutte le novità e le promozioni.