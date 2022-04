Granda College Cuneo, il recap della settimana

SERIE D

Campionato Serie D Maschile – Fase Top – 25/03/2022 A.S.D. BEIMASCHESE – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 68-49

Parziali (10-15; 29-24; 49-37)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Grosso, Isaia, Massa, Ramondetti, Basso, Cani, Comotti, Giordano, Rinaudo. Brutta partita per la nostra serie D in trasferta a Torino ospiti di Beinaschese. I ragazzi di coach Lelli giocano un buon primo quarto (10-15 di parziale), ma dal secondo periodo in poi cambia qualcosa, purtroppo in peggio: la fretta nelle scelte offensive e troppa leggerezza in difesa condannano gli ospiti nel punteggio fino al -19 finale (68-49). «Bisogna dimenticare in fretta questa partita e cambiare sicuramente mentalità perché si rigioca già domani in U19 Gold in casa con Alba», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara. SERIE B FEMMINILE Campionato Serie B Femminile – Seconda Fase – 26/03/2022 BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET PEGLI 68-59

Parziali (19-19; 36-30; 49-45)

BAM GRANDA COLLEGE: Ngamene 29, Martinengo, Di Meo 16, Grosso 6, Pasero 6, Marfulli, Domizi 9, Bruschetta 2, Marchisio, Dalmasso, Lorusso, Chiesa.

Le ragazze della Granda College chiudono la fase regolare del Campionato di serie B femminile con una bellissima vittoria sulla squadra ligure di Basket Pegli. Entrambe le formazioni sono praticamente delle squadre giovanili, formate da giocatrici di annata 2004-2005-2006, che giocano una pallacanestro dinamica, fatta di tanta difesa e gioco in transizione. In questa gara la voce grossa l’hanno fatta Loredana Ngamene, dominante sotto le plance, e Margherita Di Meo, a segno sia in area che dalla lunga distanza. Nel primo quarto le due squadre si sfidano faccia a faccia, trovando ottime soluzioni da entrambe le parti del campo. Nel secondo quarto la maggior fisicità cuneese comincia a farsi sentire e Cuneo va all’intervallo sul +6. Pegli reagisce piazzando la zona difensiva, ma le cuneesi sono attente a controllare ritmo e soluzioni e con Dalila Domizi e Bea Grosso fanno arrivare con continuità la palla sotto canestro per delle semplici conclusioni. Nell’ultimo quarto, Cuneo è più lucida e serena e nonostante il tentativo di rimonta di Pegli, chiude la gara a +9. Ora la concentrazione delle cuneesi è sui play off che inizieranno la prossima settimana. UNDER 19 GOLD Campionato Under 19 Gold – Fase Top – 26/03/2022 AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – ITALIANA ASSICURAZIONI ALBA 76-63

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Comino, Rosso, Isaia, Manfredi, Massa, Ramondetti, Basso, Comotti, Rinaudo, Giordano. Ottima vittoria per l'Under 19 Gold, contro i temibili rivali albesi grazie ad una buona prova corale. Il primo quarto non è dei migliori, soprattutto in fase difensiva, in cui i nostri ragazzi concedono troppi tiri facili, ma dopo il time out aumenta l'energia e Cuneo si riavvicina. Il secondo quarto vede i padroni di casa passare in vantaggio grazie ai numerosi rimbalzi offensivi che permettono secondi e terzi tiri che non vengono sbagliati e portano all'intervallo con il risultato di 55-49. Il terzo periodo vede rispondere colpo su colpo gli avversari ed il vantaggio non cambia. L'ultimo quarto i cuneesi riescono nuovamente ad aumentare d'intensità e riescono ad allungare ancora grazie a una buona difesa e ad una buona scelta nella selezione dei tiri chiudendo la partita con il risultato di 76-63. UNDER 15 FEMMINILE Campionato Under 15 Femminile – Fase Coppa – 26/03/2022 BASKET FEMMMINILE BIELLESE – GRANDA COLLEGE CUNEO 27-43

Parziali (9-4; 12-14; 24-28)

GRANDA COLLEGE: Lokoka 5, Fikaj 3, Castellino, Nikaj 11, Giordano, Tetamo 2, Ravera 4, Foglia 6, Bramardi 5, Peano 7, Scossa, Pashollari.

Torna alla vittoria l'Under 15 Femminile sul campo di Biella. Nel primo quarto sono le locali a partire meglio, con una buona fase offensiva e un'attenta difesa che lascia Cuneo a soli 4 punti realizzati. Nel secondo quarto, Granda College aumenta l'intensità difensiva, recupera molti palloni, e scappa in contropiede andando all'intervallo lungo sul +2. Nella terza frazione la partita diventa più divertente con le due squadre che aumentano l'efficacia offensiva, giocando praticamente alla pari. Nell'ultimo periodo Biella, schiera la zona 2-3, ma Cuneo la attacca con buona precisione e qualità. La difesa ospite non concede praticamente nulla alle avversarie, chiudendo la gara sul punteggio di 27-43. UNDER 14 FEMMINILE Campionato Under 14 Femminile - Fase Top – 27/03/2022 GRANDA COLLEGE CUNEO – LAPOLISMILE 19-51

GRANDA COLLEGE: Foglia, Lokoka, Nikaj, Combale, Bramardi, Scossa, Giordano, Ferrero, Ravera, Lanouar.

Prima sconfitta nella fase Top per l'Under 14 Femminile contro la fortissima Lapolismile. Nei primissimi minuti di gara, Cuneo sembra riuscire a giocare alla pari contro le torinesi, grazie ad un'attentissima difesa sulle bocche da fuoco ospiti. L'attacco però è molto impreciso e alla lunga la maggior qualità delle avversarie viene fuori. Per tutta la gara, Cuneo cerca di aggrapparsi alla gara attraverso la difesa, ma la fase offensiva non riesce mai a trovare soluzioni di vantaggio. Polismile, quarto dopo quarto, aumenta il proprio vantaggio, fino alla netta vittoria finale. Seconda vittoria consecutiva per l'Under 13 Femminile. UNDER 13 FEMMINILE Campionato Under 13 Femminile – 27/03/2022 AREA PRO 2020 - GRANDA COLLEGE CUNEO 38-40

Parziali (5-11; 16-18; 29-28)

GRANDA COLLEGE: Rosato, Derguti 8, Marchisio 11, Nikaj 5, Demarchi, Fikaj 2, Quattrone 3, Grant 7, Putortì, Civera 2, Chiaramello, Bedino 2.

Seconda vittoria consecutiva per l'Under 13 femminile, contro Area Pro. Le giovanissime Under 13, quasi tutte 2010, partono fortissimo nel primo quarto andando in vantaggio di 6 lunghezze. Nella seconda frazione inizia la rimonta delle locali, che chiudono con soli 2 punti di scarto, il periodo. Nel terzo quarto la gara è avvincente, con le due squadre che si ribattono colpo su colpo; alla fine del tempo è Area Pro ad avere un punto di vantaggio. Nell'ultima frazione, dopo un periodo di gioco davvero avvincente, sono le cuneesi a dimostrarsi più “fredde”, nei possessi finali, portando a casa la vittoria per soli 2 punti. UNDER 16 Campionato Under 16 Maschile – Fase Coppa – 26/03/2022 DERTHONA TORTONA – GRANDA COLLEGE CUNEO 77-70

Parziali (23-18; 46-35; 55-55)

GRANDA COLLEGE: Bossolasco 15, Daziano 8, Bodino 15, Putortì 6, Bedino 6, Armando 5, Rinaudo 13, Delogu 2, Amariei, Peruzzi. Si interrompe a 5 la striscia di vittorie dell'Under 16 Gold, che si schianta contro la corazzata Tortona. Fin dal primo quarto Tortona mostra il suo potenziale offensivo, mettendo in grande difficoltà Cuneo. Grazie infatti anche a buoni tiri dalla distanza, Tortona si porta avanti di 5 lunghezze alla sirena della prima frazione di gioco. Il secondo quarto è una replica del primo, Cuneo che forza tanti tiri e che non difende come al solito, e Tortona che riesce a trovare facilmente la via del canestro. Una bomba da tre punti sulla sirena del secondo periodo, fa segnare sul tabellone un +11 meritato per la squadra di casa. È nel terzo quarto che Cuneo ritrova l'orgoglio e sfodera le sue armi migliori, mostrando grande costanza in difesa e concretezza in attacco. Un parziale di periodo di 9-20 infatti riporta in parità il punteggio ad inizio dell'ultimo quarto. La partita sarà combattuta ancora per qualche minuto, fino a quando a Cuneo non si esauriscono le batterie e molla la presa. Il punteggio finale recita 77-70 per i padroni di casa, ma la squadra cuneese non può che uscire a testa alta dalla partita. «È soprattutto dalle sconfitte che impariamo. Sappiamo quali sono i nostri errori e dove dobbiamo lavorare. Siamo una delle migliori difese del campionato e oggi ci siamo lasciati troppo andare, contro una giovanile di società di serie A. La seconda fase è ancora lunga, testa alla prossima partita e da lunedì si lavora ancora più duramente» queste le parole dello staff tecnico al termine della gara. UNDER 14 GOLD Campionato Under 14 Gold – Fase Titolo – 27/03/2022 GRANDA COLLEGE CUNEO – DON BOSCO CROCETTA 79-43

Parziali (20-5; 35-18; 56-30)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Picollo G., Di Meo, Grosso, Vergnaghi, Mattio, Condur, Cusimano, Picollo P., Bernardi, Olomo.