Derthona Basket al fianco delle scuole del territorio

Mercoledì 6 aprile si celebra la Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, durante la quale siamo tutti chiamati a meditare sul potere dello sport nel guidare il cambiamento sociale, unire le persone e promuovere la cultura della Pace. Ogni scuola condurrà questa riflessione all’interno delle varie classi, anche alla luce del drammatico momento che il mondo intero sta vivendo.

Il format ricalca il modello organizzativo del progetto “Un palleggio contro il Bullismo”, realizzato venerdì 7 febbraio 2020 in Piazza del Duomo e poi presso il Teatro Civico di Tortona, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Evento che aveva consentito alle scuole tortonesi di condividere un comune palcoscenico per la presentazione delle attività svolte sul tema, di organizzare insieme un evento condiviso (il Flash Mob) e di proporre convegni e seminari per allievi e famiglie.

“PiantiAmo il Futuro”, in cui rientra l’iniziativa del prossimo 6 aprile, è un contenitore spazio – temporale all’interno del quale le scuole, con la collaborazione del Derthona Basket, realizzano iniziative didattiche ed educative sui temi di Agenda 2030 e comunque con particolare riferimento alla Sostenibilità ambientale e all’Inclusione.

Su iniziativa della classe 2BU della Scuola Secondaria di Primo Grado di Villaromagnano dell’Istituto Comprensivo Tortona B tutti gli studenti e le studentesse di ogni ordine e grado potranno partecipare al FLASH MOB per la Pace che avrà luogo proprio il 6 aprile alle ore 11. L’evento coinvolgerà circa 2.500 giovani, delle seguenti scuole:

ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA A

ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B

ISTITUTO SAN GIUSEPPE

CIOFS

ISTITUTO MARCONI-CARBONE

LICEO PEANO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGUZZOLO

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VALLE SCRIVIA

Scuola infanzia SACRO CUORE DON ORIONE

O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA (Agenzia formativa, Infanzia e Nidi)

L’evento si svolgerà all’aperto, negli spazi interni dei vari plessi scolastici o in zone limitrofe. Una rappresentanza di studenti si esibirà nel cortile del Palazzo comunale di Tortona. L’iniziativa sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube del Derthona Basket (Derthona TV).