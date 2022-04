Para Ice Hockey: la Coppa Italia sbarca a Torino nel nome di “Ciaz”

Il PalaTazzoli di Torino farà da cornice all’ultimo appuntamento della stagione di para ice hockey. Sul ghiaccio sabaudo, sabato pomeriggio alle ore 16, andrà infatti in scena la finale di Coppa Italia che, da quest’anno, assume il nome di “Trofeo Andrea Chiarotti”, in memoria dell’indimenticabile “Ciaz”, pioniere del movimento in Italia nonché portabandiera azzurro ai Giochi di Sochi 2014.