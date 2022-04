Verso Bertram Derthona-VL Carpegna Prosciutto Pesaro

Nuovo impegno casalingo di campionato per la Bertram Derthona , attesa dalla sfida alla VL Carpegna Prosciutto Pesaro in programma domani, sabato 2 aprile , alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris. L’incontro è valido per la 25° giornata del campionato di Serie A 2021/22.

A presentare la partita è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino: «Pesaro è una squadra estremamente cambiata rispetto a inizio anno, sia nella guida tecnica sia nella struttura. Luca Banchi è un allenatore che ha vinto e dato identità alle sue squadre, inoltre il roster sta trovando gerarchie definite, con gli innesti di un giocatore di talento come Doron Lamb che esce dalla panchina e produce tanto e di Mareks Mejeris che ha versatilità, esperienza, capacità di giocare più ruoli e di passare bene la palla. Tra le tante qualità che Pesaro ha, sottolineo l’abilità nel giocare ad alto ritmo e in contropiede, correndo bene il campo e punendo gli errori avversari».

L’allenatore bianconero ha poi parlato del momento degli aspetti su cui concentrarsi difensivamente nella sfida di domani e sul momento della squadra: «Affrontiamo una squadra che ha fisicità e atletismo, per cui alcuni accoppiamenti difensivi potranno essere complessi. Sicuramente serve fare una partita di buon livello come squadra in difesa, aiutandosi per reggere l’urto offensivo dei nostri avversari. Noi non siamo nel nostro momento migliore, abbiamo svariate problematiche che affliggono più giocatori ma cercheremo di fare il massimo in partita».

A fianco di coach Ramondino, a introdurre la sfida è stato J.P. Macura: «Pesaro è una squadra difficile da affrontare, che gioca bene insieme e trova spesso soluzioni corali. Per questo noi dovremo essere bravi a rimanere uniti per provare a vincere la partita».

Il giocatore americano ha concluso parlando del suo ruolo in squadra e degli obiettivi per il finale di stagione: «Voglio essere utile in tutti i modi alla squadra, per vincere le partite, perché il nostro obiettivo è cercare di ottenere quanti più successi possibili per raggiungere i playoff. Per fare ciò è importante avere, ora più che mai, il supporto dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto con grande passione in tutte le partite disputate».