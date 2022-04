Torino ’81 in trasferta contro Brescia vuole la rivincita dell’andata

La settima giornata del girone di ritorno di Serie A2 maschile – la diciottesima del calendario – vede la Reale Mutua Torino ’81 Iren impegnata in trasferta contro il Brescia Waterpolo , formazione con 9 punti. Le calottine torinesi sono reduci dalla vittoria casalinga per 15-8 contro il Como. I lombardi invece arrivano dal turno di stop a causa del rinvio della gara contro il De Akker, la settimana precedente la formazione bresciana aveva avuto la meglio contro il President Bologna. All’andata finì per 5-6 per il Brescia Waterpolo (1-2; 1-1; 1-1; 2-2).

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match: «Questa partita è l’ennesima prova di maturità per capire se siamo in grado di fornire le stesse prestazioni che riusciamo ad esprimere in casa. All’andata con il Brescia abbiamo perso, è stata una partita un po’ rocambolesca in cui siamo arrivati decimati a causa di infortuni vari. La squadra era frastornata quel giorno. Abbiamo rivisto il video della gara, per non ripetere gli stessi errori. Dopo una marea di problemi, anche se forse ci mancherà Oggero, arriviamo in buone condizioni. Ci piacerebbe ovviamente ribaltare il risultato dell’andata, le parole d’ordine sono carattere e disciplina!».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa. La partita sarà disputata alla Piscina Mompiano di Brescia alle 17:30.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.