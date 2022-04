La JBM ospita Piacenza nell'ultima gara di regular season

Ultima partita casalinga di Regular Season per la Novipiù JB Monferrato che lunedì 4 aprile , con palla a due alle 20.30 , riceverà sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris la Bakery Piacenza di coach Federico Campanella.

GLI AVVERSARI

La squadra piacentina è reduce dalla maratona di 60’ contro l’Acqua San Bernardo Cantù, nella quale è stata sconfitta 136-128 e al momento occupa il dodicesimo posto in classifica con 8 vittorie e 16 sconfitte. All’andata fu proprio la squadra biancorossa ad interrompere la striscia vincente della JB Monferrato, con la vittoria all’overtime per 87-84. Miglior realizzatore della squadra di coach Campanella è l’esperto Nik Raivio che viaggia a 17.8 punti di media. L’altro straniero del roster è il centro Anthony Morse, che è anche il secondo miglior realizzatore della squadra con 15.9 punti a partita.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Lunedì affrontiamo la Bakery Piacenza, che ha cambiato la fisionomia della squadra rispetto alla partita di andata dopo gli infortuni di Bonacini e Perin. Piacenza è una squadra votata all’attacco, con Raivio che è il giocatore di riferimento, ma che con Morse formano una delle coppie più prolifiche del campionato. Noi siamo ancora incompleti, ma ci serve una partita di cuore e di un’intensità speciale visto che giochiamo davanti al nostro pubblico. Vogliamo dimenticare le prestazioni di Udine e Capo d’Orlando e concentrarci su quanto di buono abbiamo fatto per trentacinque minuti contro Cantù. Lo spirito dovrà essere quello».

Niccolò Martinoni (Capitano JB Monferrato): «Per noi la partita di lunedì contro la Bakery Piacenza è una partita cruciale. Ci ricordiamo molto bene com’è andata la partita del girone di andata, che è stata una sfida molto complicata. L'obiettivo è quello di far valere il nostro fattore campo, di essere più aggressivi di loro e di cercare di portare a casa la vittoria in questa partita che, ripeto, per noi è fondamentale».

INFO UTILI

Si gioca lunedì 4 aprile, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Fabio Ferretti, Alex D’Amato e Lorenzo Lupelli. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.