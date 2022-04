B1-F: Agil Igor Volley, domani il recupero contro Legnano

Ripartire dall’inizio. Con il weekend in arrivo al via le gare di recupero di B1 , di fatto le prime quattro giornate di ritorno del campionato. La Agil Igor Volley sarà protagonista domani , sabato 2 aprile alle 19 , a casa della Fo.Co.l Legnano , la seconda corazzata del girone.

A lanciare la carica è Victoria Sassolini: «Legnano è una squadra esperta, seconda in classifica, ha solo perso 4 partite finora nel campionato, - dice l’attaccante trecatese - noi siamo una squadra giovane, piena di entusiasmo e con tanta voglia di far vedere un bel gioco, come nella prima partita in casa dove siamo riuscite a vincere due set. Sabato dobbiamo dare il massimo in campo, rimanendo sempre concentrate, aiutandoci a vicenda, lottando su ogni palla senza mollare. Siamo consapevoli che sarà difficile portare a casa punti, ma la determinazione non ci manca».