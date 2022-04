Derthona Basket: Vanni Talpo vestirà l'Azzurro

Una notizia importante in casa Bertram Derthona: Vanni Talpo “vestirà” l’Azzurro. Il Settore Squadre Nazionali FIP ha infatti definito gli staff tecnici delle selezioni giovanili maschili e femminili nel corso dell’estate. L’assistente allenatore della Bertram Derthona sarà tra gli assistenti della Nazionale Under 16 Maschile guidata da Giuseppe Mangone che disputerà l’Europeo di categoria in programma a Skopje (Macedonia) dal 12 al 20 agosto. La società si congratula con Vanni per questo traguardo e gli fa l’in bocca al lupo per l’esperienza che lo attende.