A2M: Cuneo Volley vince in tre set con Lagonegro

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo nel match day CUF-Cuneo Airport contro Lagonegro mette in cassaforte tre punti importanti in un’ora di partita. I primi due set partono punto a punto per poi esser condotti da Cuneo, il terzo è monopolio dei biancoblù. Ottima la prestazione di Codarin con il suo muro invalicabile, che viene premiato MVP di serata. Il focus è subito sul Derby di dopodomani, ultima partita in casa della regular season per Cuneo che ospiterà Mondovì.

Prevendita attiva fino alle ore 12.00 di domenica su liveticket.it – Conta esserci!



Lo starting six di Cuneo: Filippi palleggio, Wagner opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Barbiero schiera: Pistolesi palleggio, Argenta opposto, Bonola e Maziarz centro, Milan e Di Silvestre schiacciatori; Hoffer (L).



Inizio punto a punto al palasport di Cuneo, poi due muri consecutivi di capitan Botto e Cuneo è avanti 5-3. Il primo ace di serata è di Filippi e vale l’11-7 per i biancoblù; coach Barbiero chiama il time out. Milan e Argenta ben serviti da Pistolesi restano attaccati (14-13), ma un ottimo gioco di Filippi con Wagner e il muro di Codarin allungano il gap (17-13). L’attacco di Botto, contiene Di Silvestre e Hoffer rimanda di bagher nel campo cuneese, ancora Botto che la appoggia a Filippi, che da buon palleggiatore mancino non perde l’occasione e attacca a tutto braccio (18-14). Sul mani out di Preti del 23-17 la panchina lucana esaurisce i time out a disposizione. Annullato il primo set ball biancoblù, ma capitan Botto chiude il set con una pipe che vale il 25-19.



Il secondo set inizia con diversi errori da ambo le parti del campo, poi Cuneo prende il largo e colleziona ace con Botto prima e Wagner dopo. Quest’ultimo sull’11-7 vede il time out lucano. Bene l’intesa al centro tra Filippi e Sighinolfi (16-11) che porta Botto dai 9 metri. Il muro lucano mette in difficoltà i biancoblù e coach Serniotti per non rischiare richiama i suoi sul 16-13. Break al servizio dell’opposto brasiliano che supportato dal muro di Cuneo, vede coach Barbiero chiamare il time out sul 21-16. Sugli scudi Preti, dai nove metri e in pipe (23-17). E’ il monster block di Codarin a segnare il set ball, alla battuta ancora Preti. Armenante entrato nel corso del set per Milan in diagonale lo annulla, ma i cuneesi la dichiarano out e coach Serniotti chiama il video check, che da’ ragione ai biancoblù ed è 25-17.



Partenza sprint di Cuneo nel terzo set (3-0). Una pipe magistrale quella di capitan Botto (4-1). Sul 5-1 entra Zivojinovic per Pistolesi tra le fila lucane. Il muro insormontabile di Codarin su Argenta vale il 6-2 e manda Preti dai nove metri che fa un buon break. Rientra Pistolesi in regia per gli avversari. Tripletta consecutiva a muro per Codarin che legge tutto alla perfezione e costringe coach Barbiero a chiamare il time out sul 13-2. Sul 17-5 il ritorno in campo di Pedron. Cuneo con un fastidiosissimo Codarin a muro e ancora la pipe di capitan Botto continua ad aumentare il gap. Sul 21-6 entra Cardona per Wagner, Biasotto entra Marziarz e Lilli per Bisotto. Bonola sbaglia il servizio e manda proprio il giovane Cardona al servizio. Sul 23-8 entra Rainero per Codarin, Argenta regala il match ball mettendo out la battuta. Dai 9 metri Preti, ma Pistolesi a muro lo annulla. Di Silvestre al servizio, poi il pallonetto di Rainero chiude sul 25-9.