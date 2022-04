A2M Cuneo Volley, è tempo di Derby

Dopo 15 la vittoria in poco più di un’ora contro Lagonegro venerdì sera, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 3 aprile alle ore 18.00 nel Match Day Acqua S.Bernardo, ospiterà il Derby di ritorno con Mondovì. Con la capienza finalmente al 100% il “derby della Granda” si prospetta un evento ad “alta tensione” in campo, perché si sa, il derby è pur sempre il derby! Perciò nessuno si faccia ingannare dalla classifica, i ragazzi lo sanno sarà una gara a sé e non bisognerà mai calare la guardia. Il sostegno dalle tribune sarà fondamentale!



Già attiva, invece, la prevendita online su liveticket per il Derby casalingo contro Mondovì; i cancelli e il botteghino apriranno alle ore 16.30 di domenica 03 aprile. Valide le convenzioni Michelin Sport Club, APS Merlo Group e Cuneo Volley per la scuola con previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo biglietteria@cuneovolley.it.