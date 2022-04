Cuneo Volley è Campione Territoriale Under 15

Un altro trofeo da alzare per i ragazzi dell’Under 15 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa insigniti del Titolo di Campioni Territoriali 2021/22 dopo la medaglia d’argento nel campionato di categoria superiore U17. Gli atleti allenati dai coach Samanta Feula e Marco Garro hanno ricevuto il prezioso riconoscimento al termine di un eccelso percorso, accedendo così alla Fase Regionale.

Ora il gioco si farà più tosto, la fase regionale contro le squadre torinesi metterà un po’ di brivido in più ai confronti. I biancoblù oltre al campionato U15 di categoria hanno affrontato da sotto età anche quello U17 proprio per arrivare pronti allo step successivo.

Ora testa e impegno in palestra; Cuneo è ai regionali e l’obiettivo è portare a casa il titolo!