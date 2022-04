La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede al Novara

In un PalaFenera tornato tutto esaurito dopo più di due anni, straboccante di tifosi e calore, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude la regular season perdendo 0-3 contro l’Igor Gorgonzola Novara. Una sconfitta netta e pesante, ma nonostante tutto indolore per le biancoblù che mantengono il sesto posto in classifica grazie al risultato di Scandicci-Firenze: nei quarti di finale dei play-off se la vedranno dunque con Monza, proprio come la scorsa stagione.

I tre parziali terminano 12-25, 19-25 e 21-25, e rispecchiano fedelmente l’andamento di una gara sempre in mano a Novara. Il risultato finale non fa una piega e premia la squadra entrata in campo con l’atteggiamento migliore che ha espresso il gioco migliore. Il premio di MVP viene assegnato a Karakurt, anche la top scorer con 17 punti. Da parte chierese, l’unica in doppia cifra è Grobelna con 13 punti.

La cronaca

Primo set – L’incontro si apre con due muri ospiti, di Karakurt e Bosetti. Dopo esseri riavvicinate da 3-6 a 5-6 con due colpi di Villani, sull’8-10 le chieresi subiscono un break di 5 punti su servizio di Hancock (8-15). Bregoli intanto spende i suoi time-out, poi getta nella mischia Bonelli e Karaoglu. Un’invasione interrompe la serie di Novara, che però sigla subito il 9-16. Va al servizio Bosetti e il suo turno di battuta è ancora più lungo del precedente: arriva infatti fino a 9-23, quando Frantti sigla il decimo punto biancoblù. La squadra di Lavarini chiude infine 12-25 alla terza palla set con Karakurt.

Secondo set – Dopo l’avvio favorevole a Novara (2-5), con l’ingresso di Cazaute per Franti le chieresi rientrano a 6-7. Il servizio di Washington frutta alle gaudenziane un allungo a 7-10. Nelle fasi centrali il distacco resta grossomodo immutato fino al 14-18, quando le biancoblù rientrano a 18-19 su battuta di Villani. Due errori consecutivi tolgono d’impiccio le ospiti che chiudono poi 19-25 al secondo set-point con Daalderop.

Terzo set – Primi scambi lottati punto a punto, con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che per la prima volta nel match riesce a portarsi in vantaggio conducendo di due lunghezze sull’8-6 (Villani). Dopo l’ingresso di Battistoni per Hancock le gaudenziane capovolgono subito il punteggio in 9-12 (Bosetti). Da lì in avanti le biancoblù non riescono più a rientrare, nonostante i tentativi di Bregoli di cambiare l’inerzia con gli ingressi di Frantti, Perinelli, Mazzaro e Armini. L’incontro termina 21-25 con punto conclusivo di Washington con un pallonetto in fast.

Il commento

Alessia Mazzaro: «L’emozione stasera era tantissima sapendo di avere tutto il nostro pubblico qui con noi. C’era un filo di tensione che in realtà avremmo dovuto sfruttare più come carica, entrando in campo molto grintose. Loro erano super determinate, fin da subito hanno ricevuto benissimo e battuto benissimo, e sono state molto brave nel muro difesa. I meriti vanno a loro. Noi potevamo esprimere un miglior gioco dall’inizio e cercare di fare un pochino meglio. Siamo comunque contente di tutto il lavoro fatto fino ad adesso, e non sarà questa partita a buttarci giù di morale».

Eleonora Fersino: «Abbiamo fatto una grandissima partita contro un avversario che ci aveva messo molto in difficoltà pochi giorni fa. Il clima caldo ci ha fatto divertire e anche esaltare, facendoci chiudere al meglio la regular season. Ora guardiamo ai play-off, in cui si riparte da zero, con voglia di continuare a divertirci e arrivare il più lontano possibile».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara 0-3

(12-25; 19-25; 21-25)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Bosio 3, Grobelna 13, Mazzaro 1, Alhassan 3, Villani 6, Frantti 4; De Bortoli (L); Bonelli, Karaoglu, Cazaute 3, Guarena, Weitzel 2, Perinelli 1, Armini (2L). All. Bregoli; 2° Sinibaldi.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, Karakurt 17, Chirichella 7, Washington 8, Caterina Bosetti 14, Daalderop 9; Fersino (L); Battistoni, D’Odorico. N. e. Bonifacio, Herbots, Costantini, Imperiali (2L). All. Lavarini; 2° Baraldi.

ARBITRI: Simbari di Milano e Boris di Vigevano.

NOTE: presenti 1508 spettatori. Durata set: 21’, 25’, 27’. Errori in battuta: 8-6. Ace: 0-5. Ricezione positiva: 47%-57%. Ricezione perfetta: 29%-37%. Positività in attacco: 35%-51%. Errori in attacco: 10-8. Muri vincenti: 4-9. MVP: Karakurt.

Foto ©Pierluigi Ferioli